B&B Vol Liefde-deelnemers uit de kleren: ‘Bofkont dat ik hem nu al naakt zie’

Wie een bezoekje brengt aan de bed and breakfast van Walter, moet met de billen bloot. En dan bedoelen we letterlijk. Dat blijkt wel uit de tweede aflevering van B&B Vol Liefde die gisteren op televisie was. Kijkers van het datingprogramma zagen hoe vriendinnen Claudia en Anne uit de kleren gingen bij Walter, de spirituele eigenaar van een bed and breakfast in Frankrijk.

Walter (54) heeft op zijn verblijf op het Franse platteland een saunahut staan, waar hij zelf regelmatig gebruik van maakt. Hij nodigde beide dames uit om samen met hem in hun nakie het stoombad uit te proberen en ze het hemd van het lijf te vragen (voor zover dat nog kan, naakt). Daar stonden ze wel voor open. „Ik heb hem wel even van top tot teen bekeken, hoor”, biechtte Anne op.

‘Bofkont dat ik hem nu al naakt zie’, aldus B&B Vol Liefde-deelnemer Claudia

Ruim 800.000 kijkers zagen gisteren in de tweede aflevering van B&B Vol Liefde hoe de drie samen naar het saunahutje van ‘tantra-Walter’ toeliepen en daar, hup, alle kleren uitdeden. „Dat is natuurlijk altijd van oh ja, we gaan naakt. Maar toen liet ik het los en was het… genieten!”, zegt Claudia, een van de dates van Walter. De eerste aflevering maakte ook al de tongen los bij kijkers.

Claudia en Anne lijken het reuzegezellig met Walter te hebben. „Wat ben ik toch een bofkont dat ik hem nu al naakt zie”, zegt Claudia over het saunabezoek, waarna ze bulderde van het lachen. Ook Anne was in haar nopjes met het saunabezoek. „In de sauna kijk ik natuurlijk wel even van boven naar beneden. Maar dat zullen we alle drie wel gedaan hebben, denk ik”, voegt ze toe. „Tenminste, als je slim bent wel. Ik deed het wel.”

In je nakie in de sauna? ‘Normaalste wat er is op aarde’

Ook in dit derde seizoen van het succesvolle RTL4-programma B&B Vol Liefde worden alleenstaande eigenaren van een bed and breakfast verspreid over Europa gevolgd. De singles zijn op een missie: ze zoeken de liefde van hun leven. Een van hen is Walter, die een bed and breakfast runt op het Franse platteland, in het plaatsje Troche.

Dat vriendinnen Claudia (56) en Anne (53) gezamenlijk bij Walter verblijven is al een bijzonder verhaal op zich. De vriendinnen ontdekten dat ze samen, afzonderlijk van elkaar, hadden gereageerd op de programmamakers om op date te gaan met Walter. En dus verblijven ze allebei in de bed and breakfast van de spirituele B&B-eigenaar.

Walter lijkt het wel gezellig te hebben met de vriendinnen. En het naakte saunabezoek? De normaalste zaak van de wereld, zo zegt hij. „We hebben allemaal, als we onze kleren uittrekken, dat we naakt zijn”, vertelt hij op filosofische wijze. „Het is wat mij betreft het normaalste wat er is op deze aarde.”

‘Ik zat even helemaal in de energie van de aarde’

In de sauna voeren de drie de nodige diepgaande gesprekken, onder leiding van Walter. Het gaat over hun grootste angsten en waar ze het gelukkigst van worden in het leven. Op een gegeven moment wordt het ze te warm en besluiten ze naar buiten te gaan. „Even afkoelen”, zegt de B&B-eigenaar, die samen met de twee dames op een handdoekje op de grond gaat liggen. Ze zijn nog altijd naakt.

„Leven jullie nog?”, vraagt hij. „Ja ik leef nog. Ik zat even helemaal in de energie van de aarde”, vertelt Claudia. „Ja, die levensenergie die dan zo stroomt”, voegt Walter toe, terwijl hij op de grond ligt. „Bijna niemand kent het verschil tussen seks, seksualiteit en seksuele energie. Zonde is dat, het is zo belangrijk in het leven.”

B&B Vol Liefde-kijkers vol verbazing

B&B Vol Liefde-kijkers blijven verbouwereerd achter. Die weten niet wat ze hebben gezien. „Dank voor dit programma, ik heb de psychiater afgebeld. Na het zien van dit programma ben ik ervan overtuigd dat ik hartstikke normaal ben”, zegt iemand cynisch. Anderen kunnen er wel om lachen.



Dank RTL voor dit programma, ik heb de psychiater afgebeld. Na het zien van dit programma ben ik ervan overtuigd dat ik hartstikke normaal ben #benbvolliefde — Betty_Boop (@BettyBo41002130) July 11, 2023



Claudia kijkt ook zo de grot van Lourdes in…. #benbvolliefde pic.twitter.com/K2lOCfxeRQ — ꧁𝚃𝚊𝚢𝚊𝚗𝚊꧂ (@denachtzuster) July 11, 2023



Mag ik van jou uit de categorie “carnavalskrakers” – Als het gras drie kontjes hoog is – #benbvolliefde pic.twitter.com/g2vi3byTn1 — Sir Kevin (@KevindeLouw) July 12, 2023

B&B Vol Liefde is elke doordeweekse dag om 20.30 uur te zien op RTL 4. Kijk de aflevering van gisteren hier terug.