Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De mug is terug: dit werkt wel en niet om ze buiten te houden

Het gezoem van een mug, het is voor veel mensen een nachtmerrie. Letterlijk, want de vliegende beestjes kunnen je aardig uit je slaap houden. Maar er zijn manieren om muggen buiten te houden en jezelf tegen muggenbulten te beschermen.

Voor een muggenplaag zijn twee dingen nodig: het moet warm zijn en er moet sprake zijn van veel regen in de afgelopen dagen. Met de regenbuien van de afgelopen tijd en het warme weer, is de mug weer terug van weggeweest. Wat kun je doen tegen muggen in je huis die voor die vervelende prikken en jeuk zorgen? Insectenkenner Peter Berx geeft tips.

‘Muggen vinden bepaalde stoffen aantrekkelijk’

De lichten in je huis dimmen om muggen buiten te houden, werkt in ieder geval niet, zegt hij. Muggen komen helemaal niet af op licht. „Op grotere afstand spelen drie zaken mee: CO2 (de lucht die je uitademt), je lichaamstemperatuur en het contrast van je lichaam ten opzichte van je achtergrond. Muggen geven de voorkeur aan donkere objecten”, vertelt hij in gesprek met VRT NWS.

Als de vliegende insecten dichtbij zijn, gaat nog iets anders meespelen: de geur van je lichaam. Die is deels genetisch bepaald en deels afhankelijk van wat je die dag hebt gedaan, zoals sporten. „Muggen vinden bepaalde stoffen die afgegeven worden aantrekkelijk.” Welke stoffen dat zijn, is voor wetenschappers ook onbekend. „Uit studies blijkt dat malariamuggen een voorkeur hebben voor stinkvoeten. Voor de gewone muggen bij ons is dat minder duidelijk.”

Dit werkt om een mug weg te houden

Maar wat werkt dan wel om insecten weg te houden? Uiteraard doemen dan al snel horren, klamboes en muggensprays op. „Maar dan wel eentje waar de stof DEET in zit, dat is de enige waarvan bewezen is dat het werkt.”

Er is nog een vierde maatregel die kan helpen, maar minder bekend is. Dat is namelijk het aanpakken van waterbronnen rondom je huis, legt Berx uit. „Denk maar aan een dakgoot die verstopt is waar water in blijft staan, een regenton of schotels met water waar bloempotten instaan. Dat zijn allemaal broeihaarden voor muggen. Daar leggen ze hun eieren en dan zit je met nog veel meer muggen.”

Een vijver of plas in de tuin vormen een minder groot probleem, zegt de insectenkenner. Daar leven vaak andere insecten en vissen. Die eten de larven van de muggen op. Ook een riviertje voor de deur levert weinig problemen op. „Daar gaat het om stromend water.”

Misverstand over het vliegende insect: ‘Leven niet van bloed’

Berx wil nog een ander misverstand over de beesten de wereld uit helpen: de vliegende insecten leven niet van bloed. „Muggen dienen als voedsel voor andere dieren, maar het zijn ook bestuivers. Veel mensen weten dat niet, maar muggen leven niet van bloed, ze leven van nectar”, zegt hij.

„Enkel de vrouwtjes steken en dan alleen als ze eieren moeten leggen. En dat doen ze maar twee tot drie keer in hun leven. Het is dus niet zo dat elke mug elke dag bloed moet hebben.” Maar als je dan bent gebeten, zijn er meerdere natuurlijke manieren om de jeuk te stoppen.