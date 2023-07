Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Janken, stress of puur geluk om tickets Taylor Swift: ‘WTF, 61.343 mensen in de rij voor me’

Een ontelbaar aantal fans zat vanmiddag klokslag 14.00 uur klaar voor de kaartverkoop voor concerten van Taylor Swift in Nederland. Wie Twitter volgt, ziet één bak stress en emoji-huilbuien. Puur geluk is veel moeilijker, maar óók te vinden. „Nu een paar maanden op brood en water.”

Alle stress gaat om een concert van Taylor Swift van pas over een jaar. De Amerikaanse zangeres staat op 4, 5 en 6 juli 2024 namelijk in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Moest je voor een ticket al lang wachten… nu volgt het echte aftellen van de dagen pas.

Vooraanmelding voor Taylor Swift

Fans moesten zich eerder al aanmelden op een speciale website om kans te maken op de mogelijkheid om kaarten voor Taylor Swift te kopen. Hoeveel mensen zich hiervoor hebben aangemeld, kon concertpromotor Greenhouse Talent eerder niet zeggen. Slechts een deel van de mensen die zich registreerden, krijgt de mogelijkheid om tickets te bemachtigen. Ook dit aantal is niet gecommuniceerd.

Wie de reacties nu ziet en het feit dat ‘men’ roept dat er soms meer dan 60.000 anderen voor hen in de wachtrij staan, weet genoeg. Maar goed, de capaciteit van de Johan Cruijff ArenA bij een concert is ruim 71.000. Ondanks de vooraanmelding schrokken fans vanmiddag enorm van de wachtrij van tienduizenden.



Wat een gekke wereld …. In de rij om een kaartje te mogen kopen .

Mocht er straks iemand kaartjes over hebben voor mijn dochters🙏🙏🙏🙏🙏 #taylorswift pic.twitter.com/Hv5r3svXHi — Renee Meijer (@reneemeijer02) July 12, 2023

Twijfel of het wel soepeltjes gaat

De ticketverkoop verliep in andere landen niet altijd soepel. Zo ging het gisteren nog mis in Frankrijk op de Franse website van Ticketmaster, het bedrijf dat de verkoop van de kaartjes organiseert. Ticketmaster meldde via social media dat de kaartverkoop „op pauze” werd gezet als gevolg van de technische problemen. Een week geleden waren er problemen met de kaartverkoop voor concerten van Taylor Swift in Singapore. In Amerika klaagden fans Ticketmaster zelfs aan toen het systeem de grote toestroom van fans niet aankon. Het was vooraf niet duidelijk of extra maatregelen zijn getroffen door Greenhouse Talent en Ticketmaster om dergelijke problemen tijdens de Nederlandse voorverkoop te voorkomen.

🎤 Eerdere lange rij Het is Nederland de afgelopen tijd niet voor het eerst dat er ‘bizar’ veel mensen naar een concert in de Johan Cruijff ArenA willen. Vorig jaar augustus was de voorverkoop van Coldplay, de band die komende week naar Amsterdam komt. Op een gegeven moment stonden voor Coldplay 700.000 mensen in de wachtrij.

Jammeren om Taylor Swift op Twitter

Voor wie geen kaartje voor Taylor Swift wil kopen, is het bijna grappig (en rustgevend) om de smekende fans te volgen. Maar ook sneu. Sommige fans zijn ondanks de schrikbarende wachtrij op hun computerscherm of smartphone nog wel relaxed. Ferdinand bijvoorbeeld, die 52.703 mensen voor zich ziet: „Tja, gaat effe duren ben ik bang…” Ene Ellen heeft helemaal stress, want haar lukt het betaalgedeelte niet: „Binnen bij Taylor Swift, maar kan niet betalen!!! Er gaat iets mis Ticketmaster!!!”

En jawel, er is ook geluk. Puur geluk.



Kaarten Taylor Swift Amsterdam in the pocket. Nu een paar maanden droog brood en water…#TaylorSwiftErasTour — Comhairle (@ComhairlePS) July 12, 2023



Oh mijn god, heb tickets voor Taylor Swift!! — Marlot Bastiaenen (@MBastiaenen) July 12, 2023



TAYLOR SWIFT KAARTJES GESCOORD YESSS 🍀 @likethisharry — Maybritt (@liefsxmaybritt) July 12, 2023

Maar verder…



@Ticketmaster_NL reageren jullie ook op berichten of niet? want er gaat iets mis bij Taylor Swift verkoop — Ilona de Bok (@ilonadebok) July 12, 2023



Er wordt een puber gek hier. Slechts 1800 wachtenden voor haar voor tickets voor Taylor Swift in Amsterdam.. 🙃 #ErasTour — Rinus (@Rinus3208) July 12, 2023



Voor de mensen die geen tickets krijgen voor Taylor swift in Amsterdam zullen we dan parking lot party doen? #TSTheErasTour — Crazy Sam⚡🦋💖 (@SamHPTwi89) July 12, 2023



zoveel mensen in wachtrij voor taylor swift imagine als die code er niet was😭 — lia (@yeosyh) July 12, 2023