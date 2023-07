Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In B&B Vol Liefde is Debbie helemaal van de leg door komst van tweede man: ‘Wat nu?’

Er valt weer genoeg te zeggen over de laatste aflevering van het populaire B&B Vol Liefde. Elke werkdag worden kijkers vermaakt door de unieke en hilarische kandidaten en gebeurtenissen. Ook gisteravond was het weer raak, toen bijvoorbeeld Debbie ontregeld raakte door de komst van de tweede single. Maar natuurlijk gebeurde er veel meer in B&B Vol Liefde…

Zoals gezegd heeft Paul er bij Debbie er een concurrent bij: Cees. Paul is behoorlijk onder de indruk van Debbie, en dus helpt hij haar maar wat graag met klusjes. Debbie stelt zichzelf vooral veel vragen: „Wat nu? Is het gezellig? Is het een vriendschap, liefde?” Met Paul voelt ‘het leuk, vertrouwd en aardig’, zegt ze, maar of het liefde is? Ze schakelt de hulp van haar vrienden in om hier achter te komen. „Lief en leuk, maar er mag wel iets meer pit in”, zegt een vriendin.

‘Niet onze ‘feest’-snaren van ons afnemen’

Debbie is helemaal van de leg nu er een tweede man aan haar adres is. „Gek hé, zo ken je jezelf helemaal niet.” Paul zegt dat het voelde alsof hij een „beetje voorsprong” had. Cees gaat echter niet mee om het V-snaren-project op te lossen. „Dat is ons project, we gaan niet iedereen meenemen”, zegt Debbie. „Niet onze ‘feest’-snaren van ons afnemen”, lacht Paul.



Debbie is toch goud! Wat een topwijf 🤩 #benbvolliefde — Carolien (@LieveCaro) July 18, 2023



Die Kees , da's volgens mij een nepzwever. Beetje interessant doen. Debbie prikt daar wel doorheen. #benbvolliefde — Marian Peeneman 💙💛🧡 (@MPeeneman) July 18, 2023



De nuchterheid van Paul, wat een verademing #benbvolliefde — F.Krommendijk (@FrederikeK) July 18, 2023

B&B Vol Liefde met Jan en Olof

Bij Marian scoort Olof door haar met allerlei klusjes in de B&B te helpen, terwijl Jan er alles aan doet om de handen juist níét uit de mouwen te hoeven steken. Jan is nog niet zo lang in de Portugese Algarve, maar hij voelt zich al helemaal thuis. Hij geniet van elk moment en is zeer onder de indruk van Marian. „Ik heb gedroomd van jou”, zegt hij wanneer Marian vraagt hoe hij heeft geslapen. „’Wat zou ze morgenochtend weer aantrekken?'” De twee maken een afspraak om te gaan shoppen aan de P.C. Hooftstraat. „Ik denk dat ik de dag van m’n leven zou hebben als we zouden shoppen en lunchen.”

Olof houdt zich ondertussen bezig om de ontbijttafel op te maken. „Dat zou ik wel met haar kunnen doen, een B&B runnen. We vullen elkaar aan op dat gebied.” Jan flirt er op los terwijl hij toekijkt. „Ik droom nog. De droom staat voor me.”



Ik krijg de slappe lach van dit heerlijke programma.

Die Jan is een fantastische uitvinding! Ik pis in m’n broek om die vent!😂 #benbvolliefde — Monkaponka (@Moontjemoon) July 19, 2023



‘Joy en Zoë spreken niet dezelfde taal’

Joy onderzoekt in B&B Vol Liefde of de spirituele Babette en de reislustige Zoë bij hem passen. Hij luchtte z’n hart bij zijn zus. „Ik denk dat ik met Zoë goed bevriend zou kunnen zijn, maar ik zie haar niet als ‘long-term partner’.” In Spanje lopen de spanningen tussen hen op, maar ze heeft wel een briefje voor hem achtergelaten. „Mijn steun heb je”, staat erin. „Ik vraag me af of ze dat soort dingen wel met mij durft te delen in een gesprek. Maar de intentie zit goed, dus daar ben ik dankbaar voor”, stelt Joy.

Babette en Zoë trekken een kaartje om te ontdekken wat hun verblijf bij Joy in petto heeft. Babette leest een kaart voor: „As a daily practice, follow what feels best and fills you with joy.” Woordgrap! De dames lachen. „Letterlijk of figuurlijk?”, vraagt Zoë. „Schat, dat mag jij ontdekken deze dagen.” Tijdens een gesprek tussen Joy en Zoë komen ze beiden tot de conclusie dat het geen liefdesmatch is.



Babette trekt de kaart ‘orgasm’ voor Zoë met de beschrijving ‘fills you with Joy’. Zoë laat deze uitspraak maar eens diep op zich inwerken. 😂 #benbvolliefde pic.twitter.com/e05WEQn9XT — benbvolliefde (@benbvolliefde) July 18, 2023



Kijk. HIER gaat het fout! Joy en Zoë spreken niet dezelfde taal! #benbvolliefde pic.twitter.com/Q5U3FXM3UR — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) July 18, 2023

Aandacht verdelen tussen Bianca en B&B

In Thailand was Bianca meteen erg van Martijn gecharmeerd. Ze nam een Feyenoord-shirt voor hem mee. „Dan gaat je hart niet alleen sneller kloppen voor Feyenoord, maar straks ook voor mij”, werd de vorige keer gezegd. In Thailand vindt Martijn het echter nog niet zo makkelijk om zijn aandacht tussen Bianca en zijn B&B te verdelen.

Ze gaan samen boodschappen doen en het liefste wil Bianca Martijn helpen, maar hij heeft zijn eigen boodschap-doen-rituelen waar hij liever niet van afwijkt. Daarom voelt het voor Bianca alsof ze er niet toe doet. Het wordt haar allemaal even te veel. „Wat wil jij?”, vraagt Bianca. „Heb je wel tijd en zin om iemand te vinden?” Martijn zegt in B&B Vol Liefde dat niet binnen een dag te weten. Bianca staat er onrustig bij en laat een traan. „Maak je niet druk”, stelt Martijn haar gerust en de twee omhelzen elkaar op de parkeerplaats.



Als ik naar Bianca kijk zie ik vooral een lief angstig meisje dat bij de hand genomen wil worden #benbvolliefde — B&B VOL LIEFDE BEKEKEN (@FreHooftvanH) July 18, 2023

