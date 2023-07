Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers vermaken zich kostelijk met concurrenten Olof en Jan: ‘Werkpaarden en sierpaarden’

Na iedere aflevering van B&B Vol Liefde valt er wel weer iets te bespreken. De unieke en kleurrijke kandidaten zorgen ervoor dat kijkers elke werkdag voorzien zijn van een dosis vermaak en hilariteit. Zo ook in de laatste aflevering van het programma, waarin kandidaten Olof en Jan op hun eigen wijze Marian proberen in te palmen. Olof blijkt een werkpaard en Jan… overduidelijk een sierpaard.

Naast de concurrentiestrijd tussen Jan en Olof, waar we je hieronder over bijpraten, loopt het bij de 26-jarige B&B-houder Joy in Spanje allemaal wat stroever. De kijkers merken op dat de casanova soms zijn aanwezige dames een beetje vergeet. B&B-houdster Debbie, die ook in Spanje vertoeft, gooit daarentegen hoge ogen bij het kijkerspubliek. Kijkers vinden haar aanpak en mentaliteit een verademing in vergelijking met de soms, ietwat unieke, andere kandidaten.





Kijkers vermaken zich met Jan en Olof

Ook de nieuwste kandidaat Martijn, die in Thailand een oer-Hollandse B&B runt, komt voorbij. De B&B van Martijn, wat meer hostel is, is er eentje van een eenvoudig kaliber. Met op de menukaart frikadellen en kroketten. En hoewel daar natuurlijk wat grappen over klinken onder kijkers, vinden de meesten Martijn en zijn eerste date met Bianca behoorlijk vertederend.





Ik had niet gedacht dat ik Martijn zo leuk zou vinden! En meteen een goede klik met Bianca… ik sta versteld hoor! #benbvolliefde — Vivian Olzheim (@vivianolzheim) July 17, 2023

Maar het kijkerspubliek lijkt toch wel het meest vermaakt te worden door Jan in Portugal. De advocaat probeert namelijk het hart van B&B-houdster Marian te veroveren en dat schuift hij niet onder stoelen of banken. Zijn concurrent Olof lijkt iets bescheidener en ontfermt zich meer over de klusjes om Marian het hof te maken. Jan is in ieder geval zelfverzekerd over zijn aanpak en schroomt niet om Olof af en toe een beetje weg te zetten. Zo stapt hij zonder gêne iedere keer voorin de auto en vindt hij het geen enkel probleem om Olof op de achterbank te deponeren.

‘Werkpaarden en sierpaarden’ in B&B Vol Liefde

Later poseert Jan even uitgebreid met Marian als hij wederom Olof strikt om hen te fotograferen. En als Olof op het strand even snel zijn broek omwisselt voor een zwembroek, wil Jan daar toch ook graag iets van zeggen. „Draai je hoofd om, een blote man. Vreselijk, ik wist niet dat ik op een naaktstrand zat”, zegt hij snel tegen Marian. Iets wat volgens Jan echt niet kan. Maar Marian lijkt er zelf niet wakker van te liggen. Als Olof vervolgens de zee in duikt, zegt Jan snel: „Hij wil even laten zien dat hij durft.”

Als later de dagelijkse klusjes gedaan moeten worden, drukt Jan zijn snor en steekt Olof opnieuw zijn handen uit de mouwen. En als de twee daarna bezig zijn met het ophangen van vogelhuisjes, of nou ja, vooral Olof de klus klaart, peert Jan hem uiteindelijk als hij hoort dat er B&B-gasten arriveren. „Gastheerschap is me op het lijf geschreven”, roept hij enthousiast. Olof ziet het allemaal gebeuren, maar lijkt er niet van onder de indruk. Je hebt werkpaarden en sierpaarden, concluderen de kijkers.





Ja Jan, je denkt heel wat meer te zijn maar toch is Olof slimmer door achterin te zitten, zo charmant zit je er namelijk niet bij voorin #benbvolliefde pic.twitter.com/I0UwiCgAV9 — JollyJumper (@UtZuuje) July 17, 2023





Ik denk dat Marian betaalt krijgt voor elke dag dat ze Jan erin laat ..omdat de makers weten dat twitter-nederland daar op los gaat ..#benbvolliefde — mieke (@mieke86x) July 17, 2023





Jan lijkt op Youp van 't Hek die spreekt als Gert-Jan Dröge. Heerlijke ergernissen. #benbvolliefde — Jahike (@jahike1964) July 17, 2023





Ik moet zo hard lachen om die twee mannen bij elkaar in Portugal. Het werkpaard, het sierpaard en de diva. #benbvolliefde — Evelyn (@Evelyn0484) July 17, 2023





Ergens…bewonder Jan zijn houding ook wel. Recht op je doel af gaan. Geen nep gedoe. Is puur en oprecht. Wat you see is what you get. Moet je het mee doen. #benbvolliefde — tdjooo (@tdjooo) July 17, 2023





"Doorgaan, knokken", volgens Jan is dat ook zijn mentaliteit… Nou, volgens mij zit hij het liefst op zijn luie gat, nèt niet helemaal hetzelfde #teamolof #benbvolliefde — Jessica (@JessicaUij) July 17, 2023

