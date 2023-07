Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bang voor slangen? Deze verslaggever wel, gaat viraal wanneer hij zich verstopt voor slang in beeld

Bij fobieën of beangstigende beelden wil je het liefst gewoon wegkijken. Dit dacht een BBC-nieuwslezer met een fobie voor slangen ook. Hij moest onlangs letterlijk zijn angsten onder ogen komen toen hij live in de uitzending verslag moest doen van de grootste python die ooit in Florida is geregistreerd.

Ben Thompson, een journalist bij de BBC, had de pech dat hij verslag moest doen van zijn grootste angst. Namelijk een monsterlijke slang. Die ook nog eens vergezeld wordt van beelden van een man die het beest toestond zich om hem heen te wikkelen terwijl hij zijn kaken spande.

Bang voor slangen

Het fragment ging viraal en wordt gedeeld door Britse nieuwsmedia. Het zorgt voor een hilarisch beeld wanneer Thompson zijn A4’tjes met notities maar voor z’n gezicht houdt om de beelden van de grote slang te ontduiken. De 41-jarige leek nerveus toen hij het nieuws oplas. „Er is mij verteld dat als je bang bent voor slangen, je nu moet wegkijken, dus ik weet niet helemaal zeker hoe ik je dit volgende verhaal moet vertellen, want ik haat slangen.” Hij zag de bui dus al hangen.

„Dus ik ga het zo doen…”, zei hij voordat hij de oplossing tevoorschijn haalde. Hij verborg zijn gezicht met een stapeltje A4-papieren terwijl de clip van de slang werd getoond. Van achter zijn papieren legde Thompson uit: „Wat je daar ziet is een duo uit Florida, plaatselijk bekend als The Glades Boys, dat de langst geregistreerde Birmese python ooit heeft gevangen in de Amerikaanse staat.”

Steun voor BBC-verslaggever

„Hij weegt 125 pond, is 19 meter lang en is nu officieel een recordvangst”, vervolgt Thompson. Toen Thompson weer op het scherm verscheen, vroeg hij: „Is het al weg?” Hij kon tenminste om zichzelf lachen. Hij plaatste later een link naar zijn angstaanjagende moment en schreef: „ICYMI (In case you missed it, red.): informeer, onderwijs EN vermaak zeiden ze.”

Britse kijkers vonden de reportage geweldig en reageren op Thompson dat ze zijn angst voor slangen begrijpen en herkennen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’m with you on that one, completely petrified, unfortunately my fear also extends to worms.😬🥰 — lynne Severn (@lynne_severn) July 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes Ben – I totally understand you! Nope I can't look at snakes either, real, videos or pictures! Horrible, horrible things. 🙈 — Jacky Swift (@jackswift) July 19, 2023