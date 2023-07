Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeeman Confronteert: nachtmerrie paardenliefhebbers wordt werkelijkheid

In Zeeman Confronteert zagen we gisteravond hoe de nachtmerrie van vier paardenliefhebbers werkelijkheid wordt. Paardenoplichter Rabia belooft de paarden een goede oude dag, maar verkoopt ze ondertussen door aan een handelaar. „Tisento is er niet meer, hij is geslacht”, zegt gedupeerde Renee.

Stel je voor: je hebt al jarenlang een paard waar je helemaal gek op bent. Noodgedwongen zoek je een plek waar je je paard zijn laatste mooie jaren gunt, maar dan blijkt dat je paard nooit op deze plek aankomt. Het overkwam Renee, haar paard is in het slachthuis geëindigd. „Het meeste neem ik haar kwalijk dat ze mijn oude lieve paard gewoon de dood in heeft gejaagd”, zegt ze met tranen in haar ogen in de aflevering van Zeeman Confronteert van gisteravond.



Naar slachthuis

Haar paard Tisento was destijds op leeftijd en Renee wilde het beest vanwege persoonlijke omstandigheden aan iemand geven die hem zijn welverdiende pensioen kan geven. Via Marktplaats raakt ze in contact met Rabia, die zich als Sophie voordoet. De paardenoplichtster beloofde de paarden een mooie oude dag te geven in een paardenoase. Renee brengt een bezoek aan de paardenoase en in eerste instantie lijkt het een goede plek. Ze hoeft geen geld voor haar paard, zolang Tisento maar in goede handen is. Samen spreken ze af dat het dier niet verhandeld mag worden en absoluut niet naar het slachthuis mag. „Tisento is er niet meer, hij is geslacht”, zegt Renee echter in de aflevering, met tranen in haar ogen.

Naast Renee zijn er nog drie andere dames die hun verhaal doen bij Zeeman. Zij vertellen dat hun paard vrijwel direct is doorverkocht. Het waren paarden waar niet op gereden mocht worden, maar dat werd uiteindelijk wel gedaan.

Zeeman confronteert Rabia telefonisch omdat het niet lukt om live af te spreken zonder haar kinderen erbij. Rabia geeft haar oneerlijke handelspraktijken toe. „Wat ik heb gedaan is niet oké. Op dat moment was het makkelijk om een paard te halen en weg te doen en daar centjes voor te vragen.”

Geen spijt

Of ze er spijt van heeft? „Ik schaam me niet per se daarvoor, maar ik vind het niet netjes dat ik dat heb gedaan.” Zeeman vraagt haar of ze nog excuses wil maken naar de slachtoffers, maar tot zijn verbazing ziet Rabia het heel anders. „Het zijn in mijn ogen geen slachtoffers, het zijn gewoon mensen die hun paard hebben verkocht. Ik heb ze niet bedreigd om hun paard af te geven, dus in dat opzicht ben ik geen oplichter.”

Rabia is inmiddels gestopt met de wanpraktijken en belooft zichzelf aan te geven bij de politie. Maar of ze dat echt gaat doen is nog maar de vraag, want de zaak blijkt veel groter te zijn. Op Twitter geeft Zeeman aan dat het na de uitzending berichten regent van mensen die óók zeggen slachtoffer te zijn van de praktijken van Rabia.

Het regent inmiddels berichten bij ons van mensen die zeggen óók slachtoffer te zijn van de praktijken van Rabia. Allemaal met hetzelfde verhaal, velen zijn nog steeds opzoek naar hun paard. Zoals we al hadden verwacht, deze zaak is nog veel groter! #zeemanconfronteert — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) June 27, 2023

Zeeman Confronteert is terug te kijken via Videoland.