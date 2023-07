Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Eindelijk’ antwoord op ‘enorme’ cliffhanger Massa is Kassa: ‘Wendy, wil jij met mij…?’

Wendy, de nieuwe vlam van Peter Gillis, brengt in Massa is Kassa maar wat veranderingen met zich mee. Zoals voice over Frank Lammers het treffend zegt: „Sinds Wendy in z’n leven is, heeft het leven eindelijk weer zin. Peter is verliefd. Peter is opvallend mild, Peter valt af, Peter vreet ineens gezond. En die gozer is ineens, met z’n knietjes, op de keukenvloer gaan zitten.” En jahoor, daarmee zijn we aanbeland bij de ‘enorme cliffhanger’ van vorige week. Zou hij dan echt…?

Dat Peter Gillis door ex Nicol beschuldigd wordt van mishandeling, mogen we zeker niet vergeten. Zij heeft inmiddels tien aangiftes tegen hem gedaan van mishandeling. Onlangs verscheen ze in de media en zei ze dat ze ‘uit angst’ bij hem bleef. Talpa liet weten de zaak ‘nauwgezet’ in de gaten te houden, maar pas een beslissing te nemen over Massa is Kassa wanneer de rechtszaak voorbij was.

Ontknoping van ‘cliffhanger’ Massa is Kassa

Nu Massa is Kassa nog wel op de buis te zien is, blijven trouwe kijkers ook ‘gewoon’ kijken. Vorige week zagen we dat Peter, terwijl Wendy een salade (ja, echt, een salade) voor hem aan het maken was, op één knie ging. De cliffhanger was: „Wil je…” Metro‘s voorspelling was dat er geen vraag zou komen, maar een stellende zin met een vraag erachteraan. „Schatje, jij gaat met mij trouwen. Of nie?”

Maar nee, we moeten de kijkers teleurstellen. Peters vraag ging wel die richting op, maar nog één stapje naar achteren. „Schatje, wil je met me gaan samenwonen in het nieuwe huis?”, vraagt hij Wendy, met z’n handjes tegen elkaar in een soort biddend gebaar. Even om het geheugen op te frissen: eind mei werd Wendy pas aan de kijkers geïntroduceerd, al is het mogelijk dat ze er daarvoor al lang en breed was, natuurlijk. Van Nicol werd medio februari afscheid genomen.

Toch komt het antwoord van Wendy als „natuurlijk wil ik dat.” Ze lijkt zelfs verbaasd dat dát de vraag is die uit Gillis’ mond komt: „Ik schrik me kapot.” Er volgen een paar kusjes, een paar ‘mmm’s en een „da’s fijn hè?” van Peter. Wendy: „Je ging op je knieën, was je aan het oefenen?” Peter: „Ja, wa’ dacht jij?” Ook al had ‘ie nog geen antwoord, ‘een flessie’ was al gehaald én stond al koel. „Daar moeten we toch effe op proosten, hè?” Wendy: „Jij bent wel zeker van je zaak hè?” „Daar had ik op gegokt”, komt het antwoord, terwijl hij z’n kersverse huisgenoot twee klapjes op de kont geeft.

Verbazing om Peter Gillis en Wendy

Verder in de aflevering zien we hoe Gillis een ‘nostalgische’ aankoop doet, die eigenlijk helemaal niet zo nostalgisch is als het lijkt. En of het een goede financiële overweging is geweest, is ook niet helemaal duidelijk. Hij koopt namelijk een hele sloot aan ‘ouderwetse’ loopautootjes, die op internet nog gewoon nieuw te koop zijn, voor zo’n 85 euro per stuk. Maar ach, heeft hij ook weer een leuke aanwinst.

Daarnaast stond er ook nog allereerste familieuitje van Wendy op de planning, een fotoshoot. Ze is inmiddels namelijk al goed genoeg ingeburgerd om op de gevoelige plaat vastgelegd te mogen worden. Kijkers op social media zijn vol verbazing over meerdere facetten van de aflevering, onder meer over de combinatie van Wendy en Peter überhaupt. Een greep uit de reacties:



Kom op Wendy, zelfs Ons Nicol voerde 'm niet. Je hebt toch nog wel een beetje eigenwaarde?#massaiskassa — I.G. (@RHIG84) June 27, 2023



Dat nieuwe mokkel van #petergillis is gewoon ingehuurd. Dat ziet een blind paard! 🦯🐴#massaiskassa — Valentijn Driessen (@riooljournalist) June 27, 2023



Sorry hoor

Maar wat doe je als vrouw met Peter Gillis.

Daar schop je toch je hond nog vanaf.

Vreselijke gore en asociale geldwolf.#massaiskassa pic.twitter.com/De75WiSzCD — lique (@amouwerlsoot) June 27, 2023



Ik durf het niet te zeggen.. maar ergens is die Wendy wel een verademing. Ze is niet dom. Volgens mij is die Peter wel serieus gek op haar, gezien hij zelfs ‘dankjewel’ zegt tegen haar. #massaiskassa — Sad taupe (@sadtaupe) June 27, 2023

