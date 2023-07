Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Per 1 juli andere regels rond wegwerpverpakkingen: dit verandert er en hier moet je op letten

Zomaar even een koffietje halen in een werpwerpbeker, zit er vanaf 1 juli niet meer in. Althans, het kán wel, maar dan moet je extra betalen. Een beetje hetzelfde als een plastic zak kopen in de supermarkt. De regels rondom wegwerpverpakkingen en -plastic veranderen namelijk. We zetten op een rij wat er precies gaat veranderen én waar jij zelf op kunt letten.

De veranderende regels zijn namelijk niet alleen van invloed op verkopers, maar ook op de mensen die het product kopen. Naast een wegwerpbeker bij koffie geldt dat bijvoorbeeld ook voor het plastic bakje waar je patat in komt. In een campagnefilmpje over de nieuwe regels voor wegwerpverpakkingen wordt het idee geopperd om je eigen pan mee te nemen naar snacksbars, maar daar zitten die snackbars zelf niet zo op te wachten. Onlangs waren er ook veel praktische bezwaren en werd de nieuwe regelgeving ‘totaal onwerkbaar’ genoemd. Wat gaat er precies veranderen?

Regels rondom wegwerpverpakkingen veranderen: dit moet je weten

Het gebruik van herbruikbare producten was al beter voor het milieu, nu gaat het ook lonen voor je portemonnee. Eén keer een fijne, herbruikbare beker of bak kopen, loont op den duur. Veel mensen zijn dan ook van plan om een eigen beker mee te nemen naar bijvoorbeeld een koffiezaak. Driekwart van de Nederlanders geeft de voorkeur aan de herbruikbare optie, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zo’n veertig procent van de ondervraagden zegt te gaan voor de herbruikbare optie die ondernemers beschikbaar stellen. Bijna een derde neemt liever een eigen bakje of beker mee als ze eten of drinken afhalen.

Eerst mochten ondernemers wegwerpverpakkingen gratis weggeven. Vanaf 1 juli verandert dat en moeten ze er geld voor in rekening brengen. Dit is de richtlijn die de overheid heeft opgesteld:

voor een wegwerpbeker betaal je 25 cent;

voor een maaltijd in een wegwerpverpakking betaal je 50 cent;

en voor een voorverpakte portieverpakking betaal je 5 cent.

Als je dat uitrekent, op basis van twee keer per week een koffie to go, bespaar je al snel 26 euro per jaar als je één keer je eigen beker koopt. Voeg daar nog een smoothie en een keertje afhalen per week aan toe en je bespaart al zo’n 68 euro.

De regels vanaf 1 juli

Dit zijn de regels die rondom wegwerpplastic en -verpakkingen gelden vanaf 1 juli 2023:

Je betaalt extra voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic als je eten of drinken afhaalt of laat bezorgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je een koffie op het station haalt of een maaltijdsalade bij de supermarkt.

De kosten voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic staan apart op de kassabon vermeld. Zo zie je meteen hoeveel extra je betaalt.

Ondernemers zijn verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door herbruikbare bekers en bakjes aan te bieden, hiervoor kunnen ze een borg vragen. Of ze vullen een beker of bakje dat jij van huis hebt meegenomen.

Voor bijvoorbeeld voorverpakte salades in de supermarkt is het niet mogelijk een eigen bakje mee te nemen. Hier betaal je dus extra voor. Als het vers bereid en ingepakt wordt, kun je wel kiezen voor herbruikbaar.

De maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics, die de impact van producten met plastic in het milieu wil verminderen.