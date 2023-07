Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burenruzie om 20 cm schutting, kijkers De Rijdende Rechter vol irritatie

Kijkers van de De Rijdende Rechter hebben zich gisteravond weer flink geërgerd. Bernard wil dat de schutting van zijn buren Petra en Sander een stukje wordt verschoven. Het gaat om slechts 20 cm grond, maar toch komen de buren er samen niet uit. En het oordeel van de rechter? Daar zijn de meningen over verdeeld.

„Morgenochtend gaat de cirkelzaag erin”, zo begint de aflevering van De Rijdende Rechter van gisteravond. Volgens buurman Bernard staat de schutting van Petra en Sander al veel te lang net iets meer op zijn grond dan op die van de buren. Zijn wens? Dat de schutting een stukje wordt verplaatst zodat het eerlijk verdeeld is en hij normaal met zijn fiets en boodschappen door de poort kan. De reacties op Twitter zijn allesbehalve mild en ook de meeste kijkers geven Bernard gelijk.

Gewoon zielig hoe die man met zijn fiets moet manoeuvreren om zijn tuin binnen te komen. Wat een nare hebberige mensen voor een miserabel klein taartpuntje tuin. #rijdenderechter — Ingrid ter Horst (@IngridterHorst3) June 27, 2023



25 cm…dan zeg je toch 'dat regelen we toch even buurman, komt goed delen we de kosten en dan hebben we weer een mooie nieuwe schutting'#rijdenderechter — Danos. (@Daan_kr) June 27, 2023



#rijdenderechter geef gewoon dat stukje grond terug droeftoeter…. — toine jansen (@jansenantonius) June 27, 2023

Maar buren Petra en Sander vinden dat de schutting al zo lang scheef staat, dat het inmiddels verjaard is. Petra laat weten dat het niet eens zo zeer om de schutting gaat, maar om de manier van communiceren. „Waar ik mij druk om maak, is de manier van communiceren. Al die akelige dingen die je op de mail hebt gezet, ik vind je een akelige man.”

‘Slechte uitspraak’ in De Rijdende Rechter

En dan de uitspraak. Is er sprake van verjaring en krijgen Petra en Sandra gelijk? Helaas voor Bernard: door verjaring zijn Petra en Sander eigenaar geworden van het stukje extra grond. Maar de rechter geeft nog wel een advies mee: „Ik geef u beide in overweging mee dat u hen het taartpuntje dat u nodig heeft voor een bredere poort, in gebruik geeft.” Of ze dat echt gaan doen? „Als de schutting vervangen moet worden, dan zijn we misschien bereid om een stukje grond te geven. Alleen jammer dat dat niet via normale communicatie kon”, zegt buurman Sander.



slechte uitspraak, heel makkelijk #rijdenderechter — Tis me wat (@YvonneACM) June 27, 2023



