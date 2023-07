Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neef en nicht Jan Roos en Saskia Noort verstrengeld in familievete: ‘Knokpartij’

Roddelpraat-presentator Jan Roos en schrijfster Saskia Noort zijn klaarblijkelijk neef en nicht. Maar bij elkaar de deur platlopen, dat zit er niet echt in. De twee zijn namelijk verstrengeld geraakt in een jarenlange familievete. Die zelfs tijdens Koningsdag uitmondde in een knokpartij tussen Roos en Noorts vader.

Gisteravond kwam de familiekwestie Noort-Roos bij Shownieuws ter sprake. De schrijfster en Roddelpraat-presentator blijken volle neef en nicht. Shownieuws-presentator Bart Ettekoven noemt dat Roos af en toe ook wel „een beetje een pestkop is” en dat Noort wat hem betreft soms „zurig” kan zijn. „Dus dat clasht weleens.” Eerder interviewde Metro Roos en zijn Roddelpraat-collega Dennis Schouten. In dat interview vertelden zij uitgebreid over hun drijfveer achter hun beruchte YouTube-programma.

Knokpartij tussen Jan Roos en vader Saskia Noort

Nu zou Roos tijdens Koningsdag de vader van Noort zijn tegengekomen in het Noord-Hollandse dorp Bergen, de geboorteplaats van de schrijfster. En daar blijkt de boel behoorlijk uit de hand gelopen. Vader Noort zou Roos namelijk een klap hebben verkocht, wat uiteindelijk uitmondde in een heuse knokpartij. De vader van de schrijfster blijkt in het ziekenhuis te zijn beland.

Daarna deed Roos op zijn beurt aangifte over het incident. Dit omdat de vader hem als eerst sloeg. Overigens blijken de neef en nicht al jarenlang ruzie met elkaar te maken. Ook op sociale media haalden ze regelmatig, digitaal, naar elkaar uit. En Roos noemt zijn nicht ook regelmatig in zijn online programma Roddelpraat.

Familieruzie tussen neef en nicht

Shownieuws vroeg Noort naar de familiekwestie tijdens een presentatie van haar nieuwe boek. Waar zij voor de camera vertelde dat het „heel goed” met haar vader ging, maar zij daar verder niet meer over wilde zeggen. „Hij heeft het overleefd”, lacht ze. En als de interviewer vraagt of Roos ook is uitgenodigd voor de boekpresentatie, antwoordt Noort: „Nee, die is niet uitgenodigd nee.”