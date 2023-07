Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fred Teeven keert zich bij Op1 tegen kabinetsplannen alcohol: ‘Biertje moeilijker dan cocaïne’

Een lijst met maatregelen van het kabinet tegen alcoholmisbruik maakt nogal wat los. Gisteravond schoof Fred Teeven, oud-politicus en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Bierbrouwers, aan bij Op1 en hij hekelde de plannen van het kabinet.

De Telegraaf bracht gisteren een lijst met maatregelen naar buiten die het kabinet wil invoeren tegen alcoholmisbruik. Eén daarvan is een alcoholverbod in de sportkantine. De lijst, onder het toeziend oog van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), roept nogal wat weerstand op.



Geen biertje meer in de sportkantine!? Fluit deze GESTOORDE kartelplannen keihard terug! Teken de petitie! Ga naar https://t.co/oAQaGGYCzT #FVD pic.twitter.com/CW0DScHXzE — Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 29, 2023



Je zou toch denken dat Christenen, na het debakel van de Drooglegging in de US, geleerd hebben dat verbieden alleen maar een averechts effect teweeg brengt, maar blijkbaar is @MaartenOoijen de ezel die zich voor de tweede keer aan dezelfde steen gaat stoten. #alcoholverbod — LagondaTheWhite 🔮 (@LagondaTheWhite) June 30, 2023



Onze regering van kleinburgerlijke kruideniers en domineeszonen heeft weer een niet-bestaand probleem verzonnen, vuurt daar een niet werkende oplossing op af om vervolgens de door iedereen voorspelde negatieve consequenties te ontkennen.#alcoholverbod https://t.co/1cnlyuZMNn — Bart Schut (@bpschut) June 29, 2023

Fred Teeven hekelt kabinetsplannen alcohol bij Op1

Teeven, die bij HLF8 ooit bekende dat hij tijdens zijn politieke carrière vreemdging, doet aan de Op1-tafel zijn beklag over de alcholmaatregelen. Presentator Sven Kockelmann legt uit dat er nog niks definitief is over deze lijst en vraagt Teeven waarom hij zich hier zo druk over maakt. „Het kabinet weet geen maat te houden.” Volgens Teeven past staatsecretaris Van Ooijen een strategie toe, waarmee hij een grote berg aan maatregelen neerlegt om er zo een handvol ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar volgens de oud-politicus ontbreekt het aan draagvlak.

Van Ooijen is volgens de oud-politicus bezig met een „heilige missie.” „Er moet wat bereikt worden in dat kabinet.” Volgens Teeven wil Van Ooijen dat „alle leuke dingen voor de mensen verdwijnen.”

Fred Teeven: ‘Biertje moeilijker dan cocaïne’

Aan tafel wordt genoemd dat tabak veel schadelijker is, waarna presentatrice Fidan Ekiz benadrukt dat per 2024 tabak uit supermarkten verdwijnt. „Tabak, alcohol en bier zijn toegestane goederen”, reageert Teeven. „Die moeten dan zwaar worden ontmoedigd. Je hebt ook verboden goederen. Zoals xtc-pillen en cocaïne. Het wordt straks moeilijker om een speciaalbiertje te kopen in Nederland dan om een paar gram cocaïne verkrijgen”, aldus de oud-VVD’er.

Ekiz begrijpt dat het allemaal wat betuttelend klinkt. Maar ze haalt de bevindingen over alcohol van een arts uit het UMC aan. „Hij zegt: ‘9 liter pure alcohol, per persoon, per jaar, dat drinken mannen. Vrouwen drinken 7 liter.’ Daarmee behoort Nederland tot de toplanden die het meeste alcohol drinken”, somt Ekiz op.

Fidan Ekiz somt alcoholproblematiek op

Volgens Teeven hebben we, ook de brouwers, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om overmatig drankgebruik tegen te gaan. Volgens hem dragen daarin ook de bierbrouwers hun steentje bij. Maar de oud-politicus benadrukt dat er ook nog steeds een stukje „eigen verantwoordelijkheid” blijft.

Daarna komt Ekiz met meer cijfers van bovengenoemde arts. „30 procent van alle primaire leverkankers wordt veroorzaakt door alcohol. Van deze mensen weet 75 procent niet dat ze te veel hebben gedronken. Jaarlijks zijn er ongeveer 30.000 alcoholgerelateerde opnames in Nederland. Er zijn anderhalf miljoen mensen met een alcoholprobleem, bijna 10 procent dus.”

Op1-tafelgasten en kijkers betwijfelen argumenten Teeven

Volgens Teeven kun je overmatig alcoholgebruik en bijvoorbeeld alcoholgebruik onder jongeren best aanpakken. „Maar er zitten mensen aan die tafel die willen gewoon dat er nul alcohol wordt verkocht.” Waarna Ekiz vraagt of ook de omzet van brouwers gaat dalen. „Dit preventie-akkoord betekent dat er geen biertje meer wordt gedronken in Nederland”, zegt hij, waarna hij benadrukt dat de omzetten dan flink zullen dalen. „Ik denk dat daar echt geen draagvlak voor is.” Tot slot noemt Teeven nog dat hij ‘heel wat’ mensen kent die hun leven lang dronken of rookten en toch heel oud werden. Maar met dat argument lijkt de oud-politicus aan Op1-tafel niet weg te komen.

Naast de twijfelachtige reacties van tafelgasten op de argumentatie van Teeven, lijken ook sommige Op1-kijkers verbaasd over zijn pleidooi. De voorzitter van de bierbrouwers heeft er namelijk volgens hen een belang bij dat de bierverkoop blijft.



Fred Teeven op1

Drank maar meer kapot dan je lief is:

Tot voor kort was Teeven voorzitter raad van toezicht van William Schrikker, een organisatie in de jeugdzorg die onterecht kinderen uit huis heeft geplaatst

Pleit nu voor meer bier hetgeen de veiligheid niet ten goede komt — Gunter Noa (@gunternoa) June 30, 2023



Fred Teeven die als politicus de rechtsstaat behoorlijk heeft geruïneerd doet zich voor als politicus, maaR hij zit in de portemonnee van Heineken c.s. Hij zit ordinair te lobbyen zonder dat even te noemen. Dat kunnen Jut en Jul van WNN ook best even doen. Maar ja #op1 — Hans Kuhn 🇧🇹 (@Hansqn) June 29, 2023

