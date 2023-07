Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is een ‘onderschatte eigenschap’ voor een succesvolle carrière, volgens deze Harvard-neurowetenschapper

Zijn de beste werknemers zelfverzekerd, ambitieus, assertief of gedreven? Dat zijn natuurlijk prachtige eigenschappen, maar klaarblijkelijk is er een specifieke vaardigheid die veel voordelen meebrengt op de werkvloer, als we deze Harvard-neurowetenschapper mogen geloven. Volgens haar zou deze eigenschap essentieel zijn voor een succesvolle carrière.

Neurowetenschapper Juliette Han, die verbonden is aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, legt uit dat er een eigenschap is, wat betreft ‘arbeidsethos’, die bijdraagt aan succes. Volgens haar zijn deze mensen namelijk het meest succesvol en gelukkig in hun baan. Hoogleraar psychologie Steven Hayes stelde eerder 13 regels op, die wat hem betreft richting geven aan een succesvol leven.

‘Meest onderschatte eigenschap’ voor succesvolle carrière

Wat dat is? ‘Zelfbewustzijn’ blijkt het magische toverwoord dat een arsenaal aan voordelen meebrengt op de werkvloer. Al legt Han aan het Amerikaanse CNBC uit dat zelfbewustzijn soms verschillend wordt geïnterpreteerd. „Veel mensen denken dat zelfbewustzijn gaat over het begrijpen van jouw gevoelens en gebreken.” Maar dat dekt volgens de neurowetenschapper niet helemaal de lading.

Zelfbewuste mensen reflecteren op hun eigen sterke punten en hebben doelen voor ogen. Volgens onderzoek helpt een goed ontwikkeld zelfbewustzijn ons creatiever te zijn, weloverwogen beslissingen te nemen, beter te communiceren en sterkere relaties op te bouwen. Han benadrukt dat zelfbewustzijn de meest „onderschatte vaardigheid” is die succesvolle mensen gebruiken in hun carrière.

Tips van Harvard-neurowetenschapper voor werkgeluk

Maar hoe word je meer zelfbewust? Han geeft drie tips:

1. Denk na over jouw interesses en vaardigheden

Waar ben je goed in? En wat vind je leuk? Volgens Han zijn dit twee essentiële vragen die je jezelf kunt stellen als het over werk gaat. „Of je nu aan een nieuwe baan begint of worstelt met een burn-out.” De neurowetenschapper benadrukt dat je door antwoord te vinden op de bovengenoemde vragen, kunt ontdekken bij welke taken je het geen probleem vindt om ze herhaaldelijk te doen.

En als je goed voor ogen hebt over welke sterke punten je beschikt én welke werkzaamheden jij leuk vindt, kun je kijken hoe je jouw vaardigheden kunt verbeteren. Daarna kun je je focussen op projecten en werkzaamheden die je enthousiasmeren.

2. Vraag om feedback van jouw baas en collega’s

Vraag eens aan jouw collega’s: „Wanneer hadden jullie écht iets aan mij op de werkvloer?” Volgens Han zal het antwoord, wat het ook mag zijn, inzicht geven in de eigenschappen die collega’s van je waarderen. Daarnaast legt de neurowetenschapper uit dat dit soort gesprekken ook verbeterpunten kunnen blootleggen. Han haalt aan dat zij zelf aan haar dichtstbijzijnde vrienden vroeg hoe ze haar zouden omschrijven in drie woorden. „Humor” kwam daarin meermaals naar voren. Waardoor ze zich realiseerde dat haar humor haar niet alleen een leuke vriendin maakte, maar dat ze daardoor ook een empathische en vriendelijke leidinggevende kon zijn. „Soms besef je pas wat je sterke punten zijn als je ze door de ogen van iemand anders ziet.”

3. Stel doelen en aanschouw hoe je groeit

Als je er eenmaal achter bent welke vaardigheden je wilt verbeteren of meer wilt ontwikkelen binnen jouw baan, is het volgens Han tijd om doelen te stellen. Daardoor blijf je volgens de neurowetenschapper gemotiveerd en werk je efficiënter. Ze benadrukt dat het best even kan duren voordat je tastbare veranderingen ziet in jouw zelfbewustzijn. Maar ze is ervan overtuigd dat het investeren in zelfbewustzijn loont. „Je kunt uitblinken in technische talenten of een overvloed aan charisma hebben. Maar als je totaal niet bewust bent van jezelf, hoe je overkomt en hoe je functioneert in deze wereld, zal dit je belemmeren. Het is dan een stuk moeilijker om sterke relaties op de te bouwen, om te gaan met jouw baas en collega’s en de banden te versterken om echt succesvol te worden.”