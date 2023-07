Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaatwasser-irritaties: hier storen Nederlanders zich het meest aan bij hun partner

Ja, ze bestaan echt, vaatwasser-irritaties, en jij hebt er vast ook weleens mee te maken (gehad). Jij bent natuurlijk veel beter in het inruimen van de vaatwasser dan je partner en doet dat vast ook op een meer logische manier. Dat dat voor veel Nederlanders geldt, blijkt uit onderzoek in opdracht van Sun, een vaatwasexpert. Maar liefst de helft van de Nederlanders vindt dat zij beter zijn in het inruimen van de vaatwasser dan hun partner.

Daarnaast zijn er meerdere dingen die Nederlanders storen wanneer iemand anders de vaatwasser inruimt. Bij bijna een kwart (23 procent) gaat dat om de manier waarop ze dat doen. Ook geeft Sun tips over hoe je je vaatwasser kunt gebruiken zodat je energie en water bespaart.

Onlangs vertelden we je waarom je de was en de vaat het beste kunt doen als de zon schijnt.

Inruimen van de vaatwasser: irritaties tussen partners

Eén van de meest voorkomende irritaties in het huishouden is het niet inruimen van de vaatwasser. Bij 40 procent van de ondervraagden staat die op nummer twee. Op nummer één staat het rond laten slingeren van spullen. Naast vaatwas-irritaties, kwam ook uit het onderzoek naar voren dat er verschillende typen inruimers zijn. Maar volgens Sun maakt het niet uit hoe je de vaatwasser inruimt en zijn die frustraties dus een beetje ‘voor niks’.

Ook storen sommige Nederlanders (18 procent) zich aan het laten staan van afwas en het halfvol aanzetten van de vaatwasser (8 procent).

Wanneer Nederlanders de vaatwasser inruimen, doen ze (56 procent) dat het liefst alleen. De helft van de Nederlanders vindt dan ook dat zij de vaatwasser beter inruimen dan hun partner. Zeven op de tien mensen zeggen dat ze de vaatwasser zó weten in te ruimen, dat die precies goed vol zit en ze niet hoeven te proppen. 38 procent noemt hun huisgenoot of partner een ‘komt-wel-goed-ruimer’ en vindt dat ze daarbij geen plan hebben. Bij een kwart levert het inruimen weleens discussies op, en bij 2 procent loopt de discussie zó hoog op dat ze weleens met ruzie naar bed gaan.

Hoe ruim je de vaatwasser in?

Iedereen heeft zo z’n eigen manier om de vaatwasser in te ruimen. Messen met de punt naar beneden, grote borden achter, kleine voor, en ga zo maar door. Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent enigszins van achteren naar voren (of andersom) werkt bij het inruimen van de vaatwasser. 52 procent vindt het niet oké om meerdere lagen op elkaar te stapelen.

45 procent vindt dat de handvatten naar beneden moeten, 29 procent vindt van niet en 26 procent maakt het niks uit. Verder ergeren vrouwen (47 procent) zich vaker dan mannen (33 procent) aan het feit dat anderen de vaat niet in de vaatwasser zetten maar op het aanrecht laten staan.

Om energie en water te besparen als je de vaatwasser gebruikt, wat tips: