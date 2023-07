Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meilandjes kraken bellende hotelgasten met vragen af, kijkers vol onbegrip

De verbouwing van pension Code Rosé loopt op z’n eind en dus krijgen de Meilandjes de eerste reserveringen binnen voor hun hotel in Noordwijk aan Zee. Daar horen natuurlijk ook de nodige vragen van potentiële gasten bij. Maar dat de hulplijn van Erica om de minuut gebeld wordt met vragen over een mogelijk verblijf valt niet goed bij de familie.

De Meilandjes kraakten potentiële hotelgasten af in de uitzending van Chateau Meiland die gisteravond op televisie was. Kijkers zijn niet te spreken over het gedrag van de familie. „Mensen die nu nog bij dat klantonvriendelijke pension boeken zijn niet helemaal goed wijs.”

Eerder schreef een journalist die undercover in het hotel van de Meilandjes verbleef al over haar verbazing over de hotelgasten.

Meilandjes kunnen bellers niet waarderen: ‘Staat op de site!’

„Ik word de hele tijd gebeld!”, begint Erica al klagend in de uitzending. Op de een of andere manier staat haar eigen mobiele nummer op de website van Code Rosé, die door Maxime in elkaar is gezet. Potentiële hotelgasten zien hun kans schoon: ze kunnen eindelijk Erica in het echt spreken. Al worden er ook serieuze vragen over een mogelijk verblijf in het hotel van de Meilandjes gesteld.

Toch kan de familie ook deze serieuze belletjes niet waarderen. Zo vraagt een beller aan Erica of de kamers tweepersoonsbedden of eenpersoonsbedden hebben. „Staat allemaal op de site!”, roept Martien door het gesprek door. Als er wordt opgehangen, wordt er gemopperd. „Er gaat gewoon een vrouw bellen die vragen gaat stellen over de bedden”, is Martien vol onbegrip. „Ik snap het ook niet”, zegt Erica.

‘Ik word er heel moe van’

Maar daar houdt het niet bij op. „Ik word er heel moe van. Mama wordt steeds gebeld, want als mensen Code Rosé intikken, staat haar 06-nummer op Google. Dus ik hoor steeds de telefoon afgaan”, zegt Maxime. Zij ziet de lol nog wel van de situatie in. Maar lachen doet Erica allang niet meer.

Tring tring, opnieuw gaat haar telefoon. „Niet meer opnemen”, wordt haar door Maxime geadviseerd. Maar toch kan ze de neiging niet weerstaan om de volgende beller alsnog te woord te staan.

Opnieuw een beller met een vraag over Code Rosé

Deze beller heeft een vraag over het boeken op de website: of je ook voor één nacht een kamer kan boeken. „Nee, het minimale verblijf is twee nachten”, zegt Erica. Ook wil de potentiële gast weten of er restaurants in de buurt zijn. „Ja hoor, er zit hier echt van alles”, reageert Erica, die ondertussen Maxime vragend aankijkt en daarmee haar verbazing wil uitspreken over de vragen die ze krijgt.

„Jij bent momenteel de servicedesk”, lacht Maxime om de situatie. „Ja, daar lijkt het wel op”, zegt haar moeder terug.

Kijkers niet te spreken over gedrag van Meilandjes

Kijkers vinden het gedrag van de familie stuitend. Ze snappen niet dat er nog mensen willen boeken nu ze zien hoe ‘klantonvriendelijk’ ze worden behandeld. „Lekker klantvriendelijk. Potentiële gast belt met een vraag en wordt op televisie belachelijk gemaakt.”



Mensen die nu nog bij dat klantonvriendelijke pension boeken zijn niet helemaal goed wijs. 🤪 #chateaumeiland #coderose — Django 🎨🌈 🇵🇸 🐕 🎷 (@DjangoReinhardd) June 26, 2023



#chateaumeiland realiseert Martien dat de 1e indruk door zijn personeel gemaakt wordt aan de telefoon en website? — John Schurink (@John_Schurink) June 26, 2023



Lekker klantvriendelijk. Potentiele gast belt met een vraag en wordt op TV belachelijk gemaakt. #chateaumeiland — RoNa (@RoNatje1981) June 26, 2023



De 1e reserveringen voor #coderose komen binnen, maar #chateauMeiland lijkt er niet echt blij mee te zijn. #SBS6 — Just Menno (@JustBeingMenno) June 26, 2023

Kijk de aflevering van gisteravond van Chateau Meiland hier terug.