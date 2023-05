Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ilse de Lange vertelt over Duits succes bij Renze op Zondag: ‘Het is leuk ergens weer nieuw te zijn’

Menig Nederlander kent haar wel, maar tegenwoordig is ze ook erg bekend bij onze Duitse oosterburen. Zangeres Ilse de Lange zat gisteravond bij Renze op Zondag aan tafel en sprak over haar nieuwe muziek en haar werk in Duitsland.

Een paar jaar geleden deed De Lange nog mee aan de Duitse versie van Beste Zangers. Daar zong ze dan ook in het Duits.

Duits succes voor Ilse de lange

Een drukbezet vrouw zou je Ilse de Lange wel kunnen noemen. En vandaag de dag ook veel over de grens: in Duitsland is en was ze de afgelopen jaren veel op tv. In programma’s zoals Idols en Lets Dance.

Onlangs ging De Lange ook op tour bij onze Duitse buren. Daar deed ze maar liefst negen shows, verspreid door het land. Zo bezocht ze onder meer München in het zuiden, Berlijn in het noorden en Keulen in het westen. En dat gaat er toch wel anders aan toe dan in Nederland, vertelt ze: „Het Duitse publiek is wel zeer respectvol. Als je wat vertelt over waar een liedje over gaat of waar je het hebt geschreven dan hangen ze echt aan je lippen. Dan is het gewoon muisstil. En als je dan een song speelt die misschien ook wat meer herkenning bij ze oproept, dan is dat applaus zo lang. Dat gaat maar door”, vertelt ze aan tafel.



Bij Renze op Zondag: ‘Fijn om nieuw te zijn’

In ons land is Ilse de Lange al geruime tijd een gevestigde artiest met meerdere prijzen en top 100 nummers op haar naam. Maar ondanks het succes vindt ze het ook leuk om nu ergens anders aan het werk te gaan. „Het is leuk ergens weer nieuw te zijn. Ik houd ervan om dingen te bouwen vanuit het niets of weinig en dan te kijken waar je kan komen. En ik ben nu continu bouwstenen op elkaar aan het zetten in Duitsland.”

Fans van de 45-jarige artiest kunnen hun hart weer ophalen. Het is namelijk weer tijd voor gloednieuwe muziek. Haar nieuwste single heet Confetti Shotgun. „Het gaat eigenlijk over hoe ik ben. Namelijk vol ideeën eigenlijk en ik probeer dan anderen er graag van te overtuigen dat ik echt een te gek idee heb.”