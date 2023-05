Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na ‘kleuters’ Ajax en PSV op het veld, ook nog ravage in De Kuip: ‘Schrik toen ik het met eigen ogen zag’

Het zag er tijdens de finale om de KNVB Beker gisteravond allemaal feestelijk uit, als het om de supporters van Ajax en PSV ging. Waar om werd gevreesd, staking door op het veld gegooide spullen / bekers bier, gebeurde niet. Na de wedstrijd bleek het echter alles behalve feest.

Op het veld tijdens de wedstrijd trouwens al helemaal niet. Tijdens de erbarmelijke eerste helft tussen de finalisten uit Amsterdam en Eindhoven werd al snel de hashtag #kleuters trending. De 22 acteurs op het veld maakten er een zooitje van. Opstootje hier, opstootje daar, aanstellerij alom, discussies met scheidsrechter Higler… Televisiekijkers ergerden zich kapot. De tweede helft was wat beter en na een verlenging trok PSV na een strafschoppenserie aan het langste eind.

Vooral Ajax-fans hielden huis in De Kuip

Of de 17.000 Ajax-fans en 17.000 PSV-aanhangers zich ook zo hadden geërgerd: het zal wat minder zijn geweest. Zij zongen, hosten en staken voor de wedstrijd een grote berg (verboden) vuurwerk af. Maar toen die hele meute verdwenen was, bleef er een ravage in Feyenoord-stadion De Kuip over. Mensen op sociale media spreken er schande van en willen dat de schade sowieso wordt verhaald. Vorige jaar gebeurde dat in ieder geval, toen Ajacieden voor 20.000 euro schade aanrichtten. De herstel-factuur werd toen bij de Johan Cruijff ArenA afgeleverd.

Zelfs supporters van het winnende PSV vonden het nodig om De Kuip er iets minder mooi uit te laten zien, dan voor de bekerfinale begon. Maar, zo meldt stadiondirecteur Lilian de Leeuw vandaag, vooral de verliezende Ajax-fans hebben ‘huisgehouden’. Onderstaande wens van Gré-Anne van gistermorgen kwam niet uit.



Gesloopte toiletten, afgebroken stoeltjes

De Leeuw is geschrokken van de schade die is aangericht. Met name aan de kant waar de fans uit Amsterdam zich bevonden was sprake van vernielde toiletten en afgebroken stoeltjes. Buiten dat werden muren beklad met verschrikkelijke teksten en werden over stickers op geplakt. De vernielingen sprongen echter het meest in het oog.

„Het was de eerste keer dat ik als directeur mocht meemaken dat Ajax- en PSV-supporters voor een bekerfinale De Kuip bezochten. Hoewel ik niet naïef ben en vooraf was gewaarschuwd voor vernielingen, was het toch schrikken toen ik na afloop met eigen ogen de aangerichte schade zag. En de eerste rapportages en foto’s ontving van wat er allemaal is vernield of beschadigd”, zegt De Leeuw, een dag na de eindstrijd in Rotterdam.

Inventarisatie van de ravage in De Kuip

„Er is door het hele stadion, maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten, flink huisgehouden. Daarbij moet je denken aan een flink aantal gesneuvelde toiletgroepen, gesloopte stoelen en het massaal met stickers beplakken van muren en overige zaken”, meldt de directeur van De Kuip.

De komende dagen wordt een inventarisatie gemaakt van de schade waarna, zo meldt Stadion Feyenoord, een eerste inschatting als claim naar de KNVB gaat als huurder van het stadion voor de bekerfinale.

Op sociale media klinkt – uiteraard – geen goed woord over de vernielingen in De Kuip. Een overzichtje.



Een geslaagde grap, na een gemiste strafschop van de spits van Ajax, kon er trouwens ook wel vanaf.



