Million Dollar Island: vier deelnemers van eiland gestuurd na fysiek geweld en intimidatie

Als het om geld en gratis dingen gaat, worden wij Nederlanders vaak erg gretig genoemd. Dat is ook duidelijk te zien in het programma Million Dollar Island, waar deelnemers strijden om een hoog bedrag (maximaal 1 miljoen euro). De gemoederen kunnen flink oplopen. Gisteravond werden er vier deelnemers in Million Dollar Island het eiland af gestuurd door fysiek geweld en intimidatie.

In Million Dollar Island (SBS6) moeten honderd deelnemers (die vijftig gretige Nederlanders, maar ook vijftig Belgen) een maand zien te overleven op een onbewoond eiland. Iedere deelnemer heeft een armbandje met een waarde van 10.000 euro. De winnaar van het programma kan aan het einde wel een miljoen euro winnen, mits hij of zij – haast onmogelijk – alle honderd bandjes heeft kunnen verzamelen. De bandjes kunnen tijdens vrij eenvoudige opdrachten worden gewonnen. De deelnemers die tijdens de opdrachten afvallen, moeten hun bandje aan een andere deelnemer geven. Het is dus noodzakelijk om andere deelnemers te vriend te houden. Maar dat lukt niet iedereen.

Het is helaas niet allemaal koek en ei op het eiland. Uit honger en frustratie kunnen mensen snel verhit raken en ook dit gebeurde in de uitzending van Million Dollar Island van gisteravond. Maar waar zouden ze om vechten? Het ging dus allemaal om wat eieren. Het moment dat alle deelnemers op het eiland aankwamen, pakte senior Björn direct een bakje met eieren. Hij nam dit vervolgens mee naar zijn kamp en at het daar op. Alleen wist de rest van het eiland dit helemaal niet, totdat klikspaan Mark langskwam. Hij hoorde eerst bij het kamp van Björn, maar na een ruzie is hij vertrokken.

Gevecht op Million Dollar Island

Het nieuws valt niet goed bij de andere deelnemers: Jerico, Cindy en Shani gaan meteen verhaal halen bij Björn. Alleen moet hij er niks van hebben. Björn laat zich niet intimideren. Het gesprek raakt daardoor al snel heel erg verhit en meerdere deelnemers springen erop in. Het hysterische geschreeuw is over het hele eiland te horen. De drie aanvallende deelnemers blijven rondom Björn schreeuwen, wanneer hij wegloopt van de situatie.

Jerico, Cindy en Shani hebben een plan bedacht. Ze gaan het kamp van Björn leegroven, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Shani vraagt het kamp vriendelijk om alle spullen in een tas te doen en mee te geven, maar niemand werkt mee. Plotseling springt Orlando er ook bij en gaat hij tekeer tegen een deelnemer van het kamp van Björn. Het moment dat hij wil weglopen geeft Orlando hem nog een trap na. En dit is de druppel voor de makers van Million Dollar Island. Presentator Dennis van der Geest spreekt het viertal aan op hun agressieve gedrag. Fysiek geweld en intimidatie worden niet getolereerd tijdens het programma. Ze worden van het eiland af gestuurd, tot groot verdriet van mede-kampleden.

Reacties op de uitzending

Kijkers van Million Dollar Island zijn tevreden over het besluit van de makers. Zij vonden het gedrag van Jerico, Cindy, Shani en Orlando ook niet normaal. Een paar reacties:



Omg…praat er als normale volwassenen over. Wat een intimiderend stelletje hooligans.

Mark heeft zijn zin, ze trapten er allemaal in, hebben zich voor t karretje laten spannen in zijn conflict. #milliondollarisland — Claudia (@_cloudy_a) April 30, 2023



Gaan ze nu serieus iemand anders beschuldigen van intimidatie, terwijl ze in iemands gezicht staan te schreeuwen? #milliondollarisland — mentally ill since '93 ✌ (@humangrumpycat) April 30, 2023



Stukje gerechtigheid voor dat stelletje asociale #milliondollarisland — Robert "Kerk" Mulder (@KerkMulder) April 30, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Million Dollar Island.