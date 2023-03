Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid & Sophie-kijkers verbaasd over seksfilm oude Franse schrijver en jonge meisjes: ‘Is dit kunst?’

De Nederlandse filmmaker Stefan Ruitenbeek maakte een erotische film met de controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq (66) in de hoofdrol. Gisteravond vertelden Ruitenbeek en zijn ‘actrices’ over het kunstproject, waarbij een oude man seks heeft met jonge meisjes. Maar Khalid & Sophie-kijkers worden toch ongemakkelijk bij het item.

Houllebecq is één van de grootste Franse literaire schrijvers en deze seksfilm maakte dan ook in Frankrijk en omstreken heel wat los. De schrijver spande namelijk uiteindelijk een rechtszaak aan tegen Ruitenbeek en wilde op het laatste moment niet dat de seksfilm uitkwam. Maar Houllebecq verloor die rechtszaak.

Controversiële seksfilm over Michel Houellebecq

Ruitenbeek, van kunstcollectief KIRAC, is de bedenker van de film. Maar waarom wil je een pornofilm maken met een oude schrijver die seks heeft met jonge meisjes? De vrouw van de controversiële schrijver blijkt achter het voorstel te zitten. Presentatrice Sophie Hilbrand vraagt zich af waarom Ruitenbeek een seksfilm met deze schrijver wilde maken. „Ik denk dat ik me afvraag waarom jullie dit willen doen. Waarom willen zij zich op die manier gaan uiten?”, waarmee ze met ‘jullie’ de schrijver én zijn vrouw bedoelt.

De erotische modellen Jini Jane en Isa zitten ook in de Khalid & Sophie-studio en komen voor in de film. Ook aan hen vraagt Hilbrand waarom zij mee wilden werken aan zo’n film. Jane bleek nieuwsgierig naar de „complexe seksuele relatie” tussen Houllebecq en zijn vrouw. „Die heel pervers is, iets wat ik nog nooit heb meegemaakt.” Ze was nieuwsgierig of ze het met zo’n oude man zou kunnen doen. Een man die volgens haar alleen wil roken of seks wil en ze was benieuwd wat er gebeurde als je „als jong meisje jezelf geeft.” Ze noemt het fascinerend dat Houllebecq, ondanks zijn oude lichaam, heel gepassioneerd is. „Gepassioneerder dan sommige jongere mannen met wie ik het bed heb gedeeld.” Ook Isa bleek geïnteresseerd vanwege de kunstzinnige en ideologische insteek.

Khalid & Sophie-kijkers verbaasd over item

De schrijver wil uiteindelijk niet dat film verschijnt, de filmmaker kreeg zijn gelijk in de rechtbank en de film gaat verder. Het is een complex verhaal, volgens Ruitenbeek, waarvan hij nog niet durft te zeggen hoe het afloopt.

Menig Khalid & Sophie-kijker blijkt ietwat verbouwereerd voor de televisie te hebben gezeten. Uit de reacties klinkt verbazing en ongemakkelijkheid. „Waar zit ik naar te kijken?”, „Wat is dit voor verhaal?” en „Wat nou kunst?”, is te lezen in de berichtgeving.



Een flutregisseur van porno heeft wel een paar meisjes 'onder de knop zitten' die het bed revolutionair willen delen met een verworden Franse schrijver. Alle romantiek passé. Wat een decadente aanfluiting. En geen sidekick die kritisch inbrak. #Khalidensophie #Houellebecq https://t.co/5jTfI5UzOm — Albert Goudberg (@albertgoudberg) March 28, 2023



Sofie: er zit wel een beetje seksualiteit in de film. Saskia: een beetje? Heel veel! 😂 #KhalidenSophie — 🅿️etraⓂ️arlℹ️es (@Flixaddicted) March 28, 2023



Gênant dit. En voor wie? En who cares. #Houellebecq #KhalidenSophie — Martin van der Veen (@martinveen) March 28, 2023



Waarom zou je überhaupt naar een film willen kijken waarin een oude man seks heeft met jonge vrouwen? Who cares? Hoezo relevant? Wat nou kunst? #KhalidenSophie — Robert Pallencaöe (@rubbie14) March 28, 2023

