Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steenrijk, Straatarm-kijkers pinken een traantje weg door reactie van ‘straatarm’ gezin op mooi geschenk

Kijkers die gisteravond de aflevering van Steenrijk, Straatarm keken, konden hun tranen niet inhouden. Het arme gezin, bestaande uit alleenstaande moeder Samantha en haar tienjarige dochter Shirley, mochten voor een week in een villa wonen, maar na deze ene week was het luxeleven nog niet voorbij. Het rijke gezin verraste Samantha en Shirley aan het einde van de aflevering met een heel groot cadeau.

Het is niet altijd even makkelijk geweest voor Samantha. Tijdens de zwangerschap van Shirley kreeg ze vervelend nieuws. Ze kwam erachter dat ze een heftige afwijking heeft in haar heupen, waardoor ze nu niet meer kan werken. De schulden zijn inmiddels al opgelopen tot ruim 110.000 euro. Wekelijks moet het gezin van Steenrijk, Straatarm rondkomen met 80 euro. Na alle tegenslagen hebben Samantha en Shirley het wel verdiend om een weekje in de watten gelegd te worden.

Ze ruilen hun huis voor een week met het rijke gezin van Mike, Natasja en hun twee jonge dochters Beau Bella en Jackie Jess. Niet alleen Samantha heeft veel tegenslagen gehad. Ook Mike van Steenrijk, Straatarm heeft het een en ander moeten verduren. Hij heeft vroeger in een gesloten inrichting gezeten en kreeg te horen dat hij onvruchtbaar was. Met de steun van Natasja zijn ze er samen uitgekomen en hebben ze een mooi leven gecreëerd. Mike heeft een eigen elektra-bedrijf en verdient nu erg goed. Het wekelijkse budget bedraagt 1500 euro en Samantha en Shirley mogen daar een week van genieten.

Kijkers ontroerd door geschenk in Steenrijk, Straatarm

Ze worden warm onthaald met een grote taart en een lieve brief. Ook het gezin van Mike en Natasja krijgt een brief. Shirley is volgens haar moeder een echte zoetekauw en haalt daarom statiegeldflesjes op om van het geld snoep te kopen. Deze week moet het rijke gezin dat oppakken en de twee jonge dochters zijn daar erg enthousiast over. Mike en Natasja maken hun dochtertjes bewust van het weekgeld van de het arme gezin. Het gezin slaat de handen in een en gaat de uitdaging aan in Steenrijk, Straatarm.

Moeder Samantha en dochter Shirley genieten een week onbezorgd van de luxe in Steenrijk, Straatarm. Ze gaan samen naar de kapper, shoppen en eten voor het eerst verse sushi in een restaurant. Na een week moeten ze weer terug naar de realiteit in Den Haag. In Steenrijk, Straatarm ontmoeten de twee gezinnen elkaar aan het einde van de week. Mike en Natasja hebben een grote verrassing. Ze hebben een all inclusive vakantie naar Griekenland voor Samantha en Shirley geboekt. Beide moeders kunnen hun tranen niet inhouden van geluk. Ook de kijkers zijn ontroerd door het grote gebaar: „Hier ging even een traantje aan de loop.”

„Wat een ongelofelijk leuk stel is het rijke koppel”, wordt er getwitterd. De vakantie wordt Samantha en Shirley enorm gegund. „Zo mooi hoe blij en verrast ze reageren, zo blij. Dat gun ik hen wel en erg lief van Mike en Natasja.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ongelooflijk leuk stel is het rijke koppel! #steenrijkstraatarm — Diana Marit (@missknorretjes) April 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier ging even een traantje aan de loop, wat lief dat ze een vakantie krijgen van de gezellige warme familie H. ❤️#steenrijkstraatarm — IvanDo (@DoornIna) April 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aaaahhhh hoe geweldig!!! Wat een heerlijke gezinnen ❤️ lekker een weekje weg voor die 2 meiden!! #steenrijkstraatarm — Deel (@DeliaBrouwers) April 12, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Steenrijk, Straatarm.