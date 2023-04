Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Asieldiscussie’ laait op: grote toestroom asielzoekers komende jaren verwacht

De asielcrisis is zo’n thema waar Den Haag het hoofd over breekt. Want qua opvangplekken loopt het in Nederland niet helemaal gesmeerd. En nu blijkt dat er de komende jaren grote toename in asielzoekers wordt verwacht.

De Telegraaf en de NOS schrijven dat bij het hoogste scenario het om 76.000 asielzoekers in 2023 gaat. Haagse bronnen bevestigen dat tegen beide media. En dat aantal ligt een stuk hoger dan de verwachtingen. Cijfers die volgens de NOS al langer bekend waren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar waar het kabinet het nog niet formeel over wilde hebben.

Toename van toestroom asielzoekers verwacht

De Haagse bronnen bevestigen de cijfers uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP). Hierin staan de verwachte prognoses voor organisaties in de migratieketen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de rechtspraak. Tegelijkertijd kampt Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met extra achterstanden en heeft het COA tekort aan opvangplekken.

Ook schrijft de NOS vandaag dat statushouders tegenwoordig sneller een baan vinden, maar de meerderheid na acht jaar nog werkloos is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groot deel statushouders vindt geen baan

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, noemt men iemand statushouder. Het percentage statushouders dat na tweeënhalf jaar een baan vond, steeg de afgelopen jaren. Hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS legt uit dat asielzoekers de laatste jaren sneller door de asielprocedures gaan. Het papierwerk en leren van de taal gaat sneller en in Nederland zijn veel bedrijven op zoek naar personeel.

Maar uit dezelfde CBS-cijfers blijkt ook dat een groot deel van de statushouders geen baan vindt. En tijdens, en vlak na, de asielprocedures mogen statushouders beperkt of niet werken. Waardoor deze mensen lang inactief blijven en moeten wachten.

Toestroom migranten naar Europa blijft groeien

Voornamelijk asielzoekers uit Afghanistan vinden het snelste een baan. Volgens het CBS doen ook Eritreeërs het relatief goed. 60 procent van de asielzoekers uit het Oost-Afrikaanse land hebben na 7,5 jaar werk gevonden; gemiddeld ligt dat dus op 45 procent.

Migratieonderzoeker Jeroen Doomernik vertelde gisteren tegen RTL Nieuws dat de toestroom van migranten naar Europa toeneemt. Naast vluchtelingen voor oorlog en geweld ziet hij ook jonge migranten uit Afrika of Azië, met een goede opleiding, die op zoek zijn naar werk en kansen in Europa. Iets wat volgens hem ook andersom zo is geweest. Toen een groot deel Europeanen naar Canada, Australië en Amerika vertrok. Maar de asielcrisis is in Europa een groter probleem vanwege de verzorgingsstaat en de politieke druk.



