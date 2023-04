Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom de ‘baby’ worteltjes uit de supermarkt niet de moeite waard zijn

In plaats van een koekje, zoute snack of ander snaaiwerk, kan zo’n zakje worteltjes uit de supermarkt als een goed en gezond alternatief klinken. Maar terwijl jij dacht gezond bezig te zijn, blijken de kleine oranje groentes helemaal niet zo’n goed idee.

„Ze zijn simpelweg slecht”, concluderen ze op de Amerikaanse culinaire website Delish. En hoewel de oranje snack er perfect, schoon, klein en ‘om op te vreten’ uitzien, hoe je ze echt niet persé aan te schaffen.

Waarom baby worteltjes helemaal niet de moeite waard zijn

Makkelijk, gezond en praktisch overal te verkrijgen. Ook de Keuringsdienst van Waarde maakte een aflevering over babygroenten. „Je betaalt voor iets wat er goed uit ziet, goed smaakt, gemakkelijk is. Ik weet niet of de teler er noodzakelijkerwijs meer aan verdient”, concludeerde plantenveredelaar Guusje Bonnema. We geven je zes redenen waarom de kleine oranje groente overschat is.

1. Ze zijn ‘onnodig’ duurder

De Keuringsdienst van Waarde concludeerde het al in hun uitzending. Je betaalt als consument, vaak onnodig, meer voor kleinere producten. Ook voor de baby wortels betaal je meer. Een ‘gewone’ wortel is nog steeds goedkoper. Je hoeft hem alleen in tweeën te snijden.

2. Het zijn gesneden wortelen, geen ‘baby’ wortelen

Hoewel je wellicht dacht dat je een speciaal gekweekt baby worteltje at, blijkt het veelal dat de mini variant gewoon een gesneden wortel is. Deze zijn alleen geschaafd, gepoetst en gepolijst in het formaat dat in de supermarkt ligt.

3. Ze hebben geen echte wortel-smaak

De smaak van deze worteltjes is anders. Een fabriek-achtige, frisse, zoetige smaak. Maar deze is niet hetzelfde als de normale wortelsmaak. Je kunt je dus afvragen waar die smaak vandaan komt.

4. Het maakproces is kostbaar

De worteltjes moeten gesorteerd, gesneden, geschaafd en gepolijst worden. Bedenk je dat dit soort handelingen tijd en energie kosten. En voor wat? Simpelweg het mooier maken van de wortel blijkbaar. In onze mond wordt het worteltje toch verpulverd.

5. Ze worden gespoeld met chloor

Chloor? Yep, chloor. Bedoeld om bacteriën te weren krijgen de worteltjes een chloorspoeling. Ze worden dan wel afgespoeld voordat ze verpakking ingaan, maar er komt wel degelijk veelvuldig chloor aan te pas. Wist je trouwens dat er op ons groenten en fruit behoorlijk wat gif zit? Wellicht heb je iets aan dit lijstje met de meest bespoten groente- en fruitsoorten.

6. ‘Slijm en witte aanslag’, ze gaan sneller achteruit

Omdat de mini wortels bestaan uit gesneden stukken wortel, drogen ze makkelijker uit of krijgen ze zogenoemde ‘wortelblush’. Een dun wit laagje dat ontstaat na uitdroging.

Kortom, we worden als consument weer verschrikkelijk om de tuin geleid met slimme trucjes van de fabrikanten en marketingafdelingen. Toch weer overwegen om een bos wortelen te kopen en een mes en snijplank te gebruiken?