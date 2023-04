Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steenrijk, Straatarm-moeder Ilona ontroerd door groot geschenk van ‘steenrijk’ koppel

In Steenrijk, Straatarm ruilt iedere aflevering een steenrijk koppel met een straatarm gezin. Dit keer was het de beurt aan de rijke Ruud en Jorg uit Prinsenbeek. Zij ruilen met alleenstaande moeder Ilona. Ruud en Jorg moeten het deze week met vijftig euro doen, terwijl ze normaal 1750 euro kunnen besteden. De twee jonge kinderen van Ilona genieten optimaal, omdat ze deze week allerlei leuke dingen kunnen ondernemen. Eén ding hebben de deelnemers van het programma echter wel gemeen en dat is hun passie voor interieurinrichting. Als afsluiter krijgt Ilona dan ook een mooi cadeau van Ruud en Jorg.

Ilona is een alleenstaande moeder van de 9-jarige Demano en 5-jarige Mila. Ze wonen met zijn drieën in een sociale huurwoning. Ilona werkt als caissière bij een supermarkt, maar haar passie ligt bij interieurinrichting. Ze is dus ook druk bezig om op een creatieve en goedkope manier haar huis op te knappen. Het gezin in Steenrijk, Straatarm moet wekelijks rondkomen met vijftig euro, maar voor één week mogen ze in de villa van Ruud en Jorg tot rust komen.

Ruud en Jorg genieten optimaal van hun leven en zijn op jonge leeftijd met pensioen. Ze hebben vroeger hard gewerkt en werkwerken van wel tachtig uur gemaakt, wat flink zijn tol eiste op de gezondheid van Ruud. „Ik heb 25 jaar aan de slaaptabletten en bloeddrukpilletjes gezeten. Ik was altijd bezig met werk, ook tijdens de vakanties”, vertelt Ruud. Nu hebben ze beide bedrijven verkocht en kunnen ze genieten van hun welverdiende rust.

De grote villa van het Steenrijk, Straatarm-koppel Ruud en Jorg heeft een zwembad, bioscoop en jacuzzi. Dit valt zeker in de smaak bij Ilona en de kinderen. Het interieur is iets dat Ilona meteen opvalt. „Ze houden denk ik van vogels.” Door het huis heen staan verschillende soorten gouden vogels, maar ook een opgezette pauw. De kinderen staan versteld van hoe vol de koelkast is en Demano kan niet wachten om de jacuzzi in te springen.

Groot cadeau in Steenrijk, Straatarm

Het is voor Ruud en Jorg een hele „cultuurshock” wanneer ze bij het huis van Ilona aankomen. En ze vinden het lastig om op de prijzen te letten tijdens het boodschappen doen. Ze hebben erg veel respect voor hoe Ilona alle ballen hooghoudt met haar werk en de zorg voor twee jonge kinderen. Na een mooie en uitdagende week in Steenrijk, Straatarm hebben Ruud en Jorg een verassing voor moeder Ilona. „Wij hebben iets moois voor jou. Om jou een hele grote duw in de rug te geven, gaan wij ervoor zorgen dat jij een opleiding gaat volgen voor binnenhuisarchitect.” Ilona barst in tranen uit en is ze erg dankbaar. „Echt geweldig, dank jullie wel.”

Als alleenstaande moeder kan Ilona de kinderen niet achterlaten, maar daar hebben de heren ook iets op bedacht. „We hebben er ook voor gezorgd dat het geen probleem is hoe je er komt en wanneer het is. Dat gaat jou lukken. Als ik zie hoe hard je geknokt hebt, gaat dit je zeker lukken”, zeggen Ruud en Jorg. De heren gunnen Ilona al het geluk en zijn blij dat het cadeau Ilona zo heeft geraakt.

