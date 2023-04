Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Serie Rampvlucht gaf Tweede Kamer duwtje: ‘Geheime stukken Bijlmerramp openbaar’

Naast dat de serie Rampvlucht een groot arsenaal kijkers trok, heeft de serie meer impact. De geheime stukken rondom de Bijlmerramp moeten openbaar gemaakt worden, vindt de Tweede Kamer.

De serie Rampvlucht maakte heel wat los en na de laatste aflevering bleven veel kijkers met vragen achter. Wat bleek? Overheidsdocumenten over de ramp moeten nog tientallen jaren ‘geheim’ blijven.

Geheime documenten rondom Bijlmerramp

Rond de Bijlmerramp hangt tot op de dag van vandaag een hoop mysterie. En ook uit de serie bleek dat er nog steeds veel vragen zijn over de aanpak van de regering destijds, de inhoud van het neergestorte Israëlische vliegtuig en de ‘mannen in witte pakken’. Rampvlucht-maker Michael Leendertse vertelde in een interview met De Telegraaf dat het nog steeds niet duidelijk is wat er destijds exact is gebeurd. Maar hij is er zelf van overtuigd, nadat hij zich tien jaar lang verdiepte in de materie, dat de lading in het vliegtuig uit chemisch of verboden materiaal bestond.

Verantwoordelijke ministers Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat en minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf (D66) waren nog niet van plan om die documenten over de ramp te openbaren. Maar daar keert de Tweede Kamer zich nu tegen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alle, maar werkelijk alle stukken de Bijlmerramp (1992, El Al vrachtvliegtuig) zijn voor 75 jaar geheim verklaard.

Een aantal fracties stelde vragen.

Hier staan de antwoorden op wat er allemaal geheim verklaar is.

Verbijsterend

(1)https://t.co/EaSK8Zt4WQ — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 28, 2023

Tweede Kamer wil documenten openbaar maken

Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten (SP) lieten het er niet bij zitten en dienden namens de hele Kamer een motie in om het kabinet een duwtje te geven.

Onderzoeksrapporten, vrachtlijsten, een handleiding van het gebruikte vliegtuig en verslagen van van de openbare hoorzittingen liggen nog altijd achter slot en grendel. „Dit is een beetje de cultuur geworden in Nederland. Je zet overal het stempeltje staatsgeheim of 75 jaar geheim op, als je niet nadenkt”, sprak Omtzigt in de Tweede Kamer.

Minister gaat in op motie Pieter Omtzigt

Omtzigt vraagt in zijn motie het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) inzage te geven in alle stukken. Het gaat daarbij ook om audio- en video-opnames. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat dertig jaar na de Bijlmerramp nog bijna honderd archiefmappen achter slot en grendel liggen.

Minister Harbers beloofde volledige medewerking aan het ACOI. Het adviescollege kan het kabinet vervolgens adviseren of er stukken zijn die toch openbaar gemaakt kunnen worden.