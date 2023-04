Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leefbaar Rotterdam wil standbeeld voor Bokito, tof of tikkeltje overdreven?

In Rotterdam is met verdriet gereageerd op het overlijden van Bokito, dinsdag in Diergaarde Blijdorp. De gorilla werd 27 jaar. Er gaan stemmen op om het beroemde dier te eren met een standbeeld. De één vindt dat niet meer dan terecht en een goed idee, de ander vindt het maar overdreven.

Bokito kreeg in mei 2007 wereldfaam. Hij ontsnapte uit zijn verblijf en rende het restaurant van het park in. Hij verwondde vier mensen, van wie één ernstig: een vrouw die hem vrijwel dagelijks bezocht en die hij meesleurde. De gorilla kon gevangen worden nadat hij met een pijltjesgeweer was verdoofd.

Bokito tijdens narcose overleden

Sinds zondag voelde Bokito zich niet lekker, aldus Diergaarde Blijdorp. Maandag is de mest van de gorilla onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Omdat dinsdag nog steeds geen verbetering was in zijn situatie, werd besloten Bokito verder te onderzoeken. Onder verdoving kreeg hij vocht toegediend. Tijdens de narcose is hij overleden.

Met zijn 27 jaar is Bokito voor een gorilla niet oud geworden. „Gorilla’s in gevangenschap kunnen tot 50 jaar oud worden”, zegt voorzitter van Gorilla Stichting Nederland Diederik Visser. „Dus Bokito is veel te jong overleden vergeleken met andere gorilla’s in gevangenschap.” Vandaag werd duidelijk dat hartfalen de doodsoorzaak is.



Geheel onverwacht is gorilla Bokito overleden. Hij voelde zich sinds zondag niet lekker. Dinsdag was er nog geen verbetering. Daarom is besloten hem verder te onderzoeken. Tijdens de narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet bekend. Lees verder op: https://t.co/lUqOrYcCgG pic.twitter.com/Ryk3WcPlPJ — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) April 5, 2023

‘Standbeeld voor icoon van Rotterdam’

Leefbaar Rotterdam stelt dat één van Rotterdams bekendste inwoners onverwachts is overleden. De politieke partij wil bij de volgende raadsvergadering vragen een standbeeld „voor dit Rotterdams icoon” te realiseren. Leefbaar Rotterdam noemt Bokito op haar website „’s werelds beroemdste gorilla.” De partij meldt: „Eigenhandig heeft de Zilverrug-Gorilla ervoor gezorgd dat de bezoekcijfers van zowel Diergaarde Blijdorp als Rotterdam door het dak gingen. Om één van Rotterdams bekendste inwoners te eren, zullen we tijdens de raadsvergadering van 13 april een motie indienen. In deze motie zullen we het college van b&w oproepen om in samenwerking met Diergaarde Blijdorp een standbeeld van Bokito in de stad te realiseren. We wensen de medewerkers en verzorgers van Diergaarde Blijdorp veel sterkte toe!”



Leefbaar Rotterdam wil een standbeeld voor Bokito. pic.twitter.com/kY812gQInw — Peter Groenendijk (@groenendijkp) April 5, 2023

Wel of geen eerbetoon aan Bokito

Wel of geen standbeeld voor Bokito, daar vinden heel wat mensen iets van. In talkshow Vandaag Inside werd er gisteravond bijvoorbeeld al kort even over gesproken. „Wat een onzin”, vond Johan Derksen luid en duidelijk. Advocaat Job Knoester: „Als dat standbeeld in Diergaarde Blijdorp zelf wordt neergezet, prima toch?” Daarmee werd het onderwerp afgehamerd.

🦍 Geschiedenis Bokito Bokito werd 14 maart 1996 geboren in Zoo Berlijn. In 2007 kwam hij naar Diergaarde Blijdorp, in het kader van het Europese fokprogramma. In totaal kreeg Bokito tien nakomelingen. „Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een sociale familieman. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu (hier zie je een ‘judo-video’ met de pleegzoon, red.), wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden”, aldus de dierentuin.

Meer reacties

In reacties komen sommige mensen op sociale media al dan niet met een knipoog terug op het jaar 2007, waarin Bokito dierentuinbezoekers aanviel. Ene Michel: „Je slaat de boel kort en klein en dan krijg je een standbeeld. And so it goes.” Een ander: „Mishandel een vrouw en krijg een standbeeld.” Rits: „In Rotterdam staat een standbeeld van een kabouter met een dildo, dus Bokito zou ook moeten kunnen.”

Ene Leslie kwam net als Leefbaar Rotterdam al snel met het idee voor een standbeeld en wist ook meteen de plaats: „Suggestie: graag een standbeeld van Bokito op het plein voor Rotterdam Centraal.” Charlie: „Het volk verdient een Bokito-standbeeld.” Ene Rita laat het een beetje in het midden: „Bokito is dood. Wat erg. Een standbeeld vind ik dan weer wat overdreven, maar toch…”