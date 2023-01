Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klachtenregen over Op1 vanwege ‘Palestina-propaganda’: ‘Komt uit Ongehoord Nederland-hoek’

Het regende klachten na de Op1-uitzending van vrijdagavond. Volgens WNL-hoofdredacteur en Op1-coördinator Bert Huisjes komen deze klachten uit de koker van sympathisanten van Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie.

Natasja Gibbs stelde vrijdag in een gesprek met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers dat Israël een „apartheidsregime” voert. De klagers vinden dat deze uitlating in strijd is met de Journalistieke Code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

Segers was te gast om over het Iraanse regime te praten en Gibbs maakte daarin een vergelijking met Israël. De politicus was het niet eens met Gibbs en zei fel: „Ik vind het echt misplaatst om het territoriaal conflict wat daar plaatsvindt te vergelijken met een regime dat nu tieners en twintigers ophangt omdat ze protesteren voor vrijheid.”

Jan Dijkgraaf riep op tot het sturen van een klacht over Op1

Columnist Jan Dijkgraaf riep maandag in zijn online column Briefje van Jan op tot het sturen van een klacht. Hij noemt de uitspraak van Gibbs onder andere „Palestina-propaganda” en „Israël-haat”. Ook maakt hij de vergelijking met het onderzoek dat de Ombudsman van de NPO deed naar de omroep Ongehoord Nederland. „Hopelijk toont u bij deze klacht tegen de reuzen BNNVARA en Op1 dezelfde daadkracht als bij de klachten die bij u zijn ingediend tegen Klein Duimpje Ongehoord Nederland.”

Reactie Huisjes en de Ombudsman

„Het hoofdbestanddeel van de klachten is een ‘blokklacht’ die is gekopieerd”, laat Huisjes vandaag aan het ANP weten. „Je ziet online dat er veel overlap is tussen de klagers en de aanhang van Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie. In kringen van sympathisanten wordt de oproep de klacht te sturen veel gedeeld.”

De Ombudsman liet gisteren aan het ANP weten voor de meldingen over Op1 en Gibbs de reguliere klachtenprocedure te bewandelen. Dit betekent dat zij de klachten heeft doorgestuurd naar omroep BNNVARA en dat die nu mag reageren. De omroep beraadt zich op een inhoudelijke reactie.

De trend dat mensen een klacht kopiëren en doorsturen naar de Ombudsman werd ook door Margo Smit zelf al geconstateerd. In een column op haar website riep zij kijkers gisteren op om dit niet meer te doen, omdat het erg veel tijd en energie kost. Het gaat soms om „honderden identieke publieksmails”, zegt Smit. De Ombudsman beantwoordt dit soort ‘blokklachten’ voortaan met een automatische mail in plaats van een persoonlijk schrijven.

Jan Dijkgraaf heeft hier vandaag in een nieuwe online column op gereageerd. Hij valt over het feit dat kwantiteit geen rol zou spelen. „Grappig trouwens. Dezelfde Ombudsman meldde een paar maanden geleden pro-actief dat er over Ongehoord Nederland maar liefst 1700 klachten waren binnengekomen. Tóen telde kwantiteit wel.”

Twitteraars verdeeld

Op Twitter is de kwestie voer voor discussie. Waar de één schande spreekt van de uitspraken van de Gibbs, vindt de ander haar een „heldin”.



Laten we om Natasja Gibbs heen gaan staan. Bescherm haar tegen die gore Dijkgraaf en aanhang. Alle rechtse bagger die er van dat op1 komt; één keer lult een presentator níet mee met de macht en het regent klachten. NL houdt van onderdrukking van bepaalde mensen🖕🏿die hypocrisie. https://t.co/hxEtxqCzbW — MediocreMigrant (@seadanourhussen) January 11, 2023



#NatasjaGibbs en #NadiaMoussaid zijn heldinnen. Een open debat werkt álle kanten op. Van wat ik zie zijn de meeste kraaiende boze journalisten en opiniemakers allemaal op betaalde promo CIDI-reis geweest naar Israël. Dus echt serieus zijn die meningen niet meer te nemen. — Enis Odaci (@EnisOdaci) January 8, 2023



Israël wordt vergeleken met Iran en weggezet als ‘apartheidsregime’ bij #Op1npo. Beurtelings proberen de presentatrices een lap vel uit Segers’ lijf te scheuren. Maar zijn verweer is sterk. Uiteindelijk druipen beide hyena’s af, met de staart tussen de benen. Vandaag geen prooi. pic.twitter.com/6zlLYxRO7L — Don Salieri (@raiseparadise) January 7, 2023



