Sophie Hilbrand trekt harde conclusie over campagne Caroline van der Plas: ‘Ze loog’

Sophie Hilbrand besprak gisteravond met journalist Stefan de Vries de ontmoeting tussen BBB’er Caroline van der Plas en eurocommissaris Frans Timmermans. Waar De Vries duidelijke taal sprak en Hilbrand concludeerde dat Van der Plas niet helemaal de waarheid sprak tijdens haar verkiezingscampagne.

BBB’er Caroline van der Plas en Frans Timmermans van de Europese Commissie kwamen gisteren bij elkaar om de stikstofkwestie te bespreken. Timmermans kwam, zogezegd, de klimaatregels nog een keer toelichten. Bij Op1 werd door de tafelgasten geconcludeerd dat hun ontmoeting voornamelijk voor de bühne was.

Journalist Stefan de Vries kritisch op Caroline van der Plas

Journalist Stefan de Vries denkt eveneens dat het om een „charmeoffensief” gaat. Maar volgens hem houdt De Europese Commissie in Brussel simpelweg in de gaten of de Europese regels, die ook in Nederland zijn bedacht, worden nageleefd. Die regels zijn volgens De Vries „klip en klaar. Er is geen andere optie”, zegt de journalist stellig.

Hij hekelt Caroline van der Plas, die tijdens haar verkiezingscampagne heeft doen voorkomen dat er nog een andere weg of een alternatief is, wat betreft de stikstofkwestie. „Dat is er niet.” Waarna hij aanvult dat de boel hooguit een beetje te rekken is.

Sophie Hilbrand: ‘Mensen voorgelogen?’

Presentatrice Sophie Hilbrand spreekt daarna duidelijke taal over Van der Plas. „Dan heeft ze mensen tijdens die campagne voorgelogen? Want er is geen alternatief, terwijl er wordt de hele tijd gezegd: ‘Het kan ook anders’.” Waarna de presentatrice zegt dat Van der Plas verkondigt dat ze een andere wet wil opstellen.

„Voorliegen is misschien een beetje sterk. Maar ze heeft misschien de indruk gewekt dat er nog iets anders mogelijk is”, aldus De Vries. „Nou dat is niet de indruk, dat heb ik letterlijk gehoord”, concludeert Hilbrand. De Vries verbaast zich dat zoveel mensen daarin mee zijn gegaan en op haar hebben gestemd. „Omdat je dat heel graag wil horen natuurlijk”, zegt Hilbrand. Maar dat is volgens De Vries niet „de werkelijkheid.”

Stikstofplannen Brussel staan vast

De journalist legt uit dat de beslissingen die men in Brussel neemt, in lijn staan met Nederlands beleid. „Alles wat daar bedacht wordt, dat hebben wij ook in Den Haag goedgekeurd, over meegedacht en meegeschreven.” Volgens hem hebben Kamerleden geen idee hoe het er in Brussel aan toegaat. En dat terwijl, volgens Hilbrand, men daar de belangrijkste beslissingen neemt.

De Vries concludeert dan ook dat Timmermans niks nieuws heeft gezegd, na zijn bezoek aan Den Haag en dat de plannen betreft stikstof hartstikke duidelijk zijn.

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO.