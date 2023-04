Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij Op1: ‘Ontmoeting tussen Frans Timmermans en Caroline van der Plas was voor de show en hun ego’s’

Toen Caroline van der Plas (BBB) Frans Timmermans uitnodigde om ‘hierheen te komen’ voor een gesprek, hadden veel mensen misschien niet verwacht dat hij dat écht zou doen. Hij schreef namelijk dat hij de BBB-leider ‘graag zou ontvangen’ om de regelgeving rondom stikstof uit te leggen, maar Van der Plas hield voet bij stuk en zei dat ze niet zomaar naar Brussel kan. Nu is Timmermans daadwerkelijk langsgekomen en in talkshow Op1 bespreken ze de ontmoeting tussen de twee.

„Er is een misverstand ontstaan”, tweette Caroline van der Plas eind maart toen Timmermans zei dat hij haar in Brussel wilde ontvangen. „De afspraak moet in Den Haag. Ik kan niet een hele dag naar Brussel. Mijn werk is hier.” Uiteindelijk ging Timmermans daar dus op in en de twee politici ontmoetten elkaar gisteren.

Ontmoeting over stikstof tussen Frans Timmermans en Caroline van der Plas

Bij Op1 is Zuhal Demir aangeschoven, zij is in ons buurland België verantwoordelijk voor de stikstofregelgeving. Wanneer Op1-presentator Tijs van den Brink haar vraagt naar wat zij van de ontmoeting vindt, laat ze weten dat ze denkt dat het „een beetje voor de show” was. „Als je meneer Timmermans zijn klimaatplannen ziet, denk ik niet dat mevrouw Van der Plas daar mee akkoord gaat.”

Thomas van Groningen, ook aanwezig bij Op1, stemt daarmee in: „Dat denk ik ook niet.” Volgens Demir was deze ontmoeting „voor de tribune.” Van den Brink is benieuwd of dit soort situaties ook in België voorkomen: „Dat een parlementariër gaat praten met een Eurocommissaris en dat daar dan heel veel ophef over is?” „Dat is bij ons nog niet gebeurd”, laat Demir weten. „Timmermans stelt doelstellingen voorop, ook inzake klimaat, die hij juridisch wilt verankeren, waarvan ik denk ‘dit wordt een stikstofprobleem, we moeten er beter over nadenken’.”



Demir bij Op1: ‘Goed voor beide ego’s’

Demir denkt daarom ook dat zo’n gesprek tussen Timmermans en Van der Plas weinig echt effect zal hebben gehad. „Om dan nu te zeggen, tegen Van der Plas ‘mwuah, we zien wel’, ik vind het heel opmerkelijk. Ik denk dat het meer voor de show is, het is voor beide ego’s goed. Mevrouw Van der Plas komt er goed uit, meneer Timmermans, de klimaatpaus, de santa claus zoals wij die noemen, komt er ook wat volkser uit…”

Van der Plas voelde zich, zo zei ze gisteren na het gesprek, „bevestigd in heel veel van wat wij al zeggen” over de natuurregels. „Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd.” Caroline van der Plas meent dat vermindering voor stikstof niet altijd de enige maatregel is die nodig is om verslechtering van natuurgebieden tegen te gaan. Daar zijn EU-lidstaten zelf verantwoordelijk voor.

Dat erkent na afloop ook Timmermans, maar hij houdt wel vol dat de stikstofuitstoot in Nederland flink omlaag moet. Zonder stikstofvermindering voldoet het beleid volgens hem al snel niet aan de regels. „Er zijn andere methoden denkbaar, maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt. Dat zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.