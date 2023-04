Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Andere woorden in de klas? ‘Geen jongens, meisjes of brandweerman’

Geen jongens en meisjes, maar leerlingen. Geen gehandicapt kind, maar een kind met een beperking. En geen brandweerman, maar brandweerkracht. Als het aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ligt, verandert het taalgebruik in de klas en wordt er op die manier minder onderscheid gemaakt tussen de scholieren.

Vandaag presenteert het LAKS een nieuwe taalgids in de schouwburg van Utrecht. Een richtlijn voor docenten waarin andere woorden en uitdrukkingen worden voorgesteld.

LAKS oppert ander taalgebruik leerlingen en docenten

Tegen het AD bevestigde LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld deze taalgids. Volgens haar hebben sommige woorden een negatieve lading, zoals bijvoorbeeld ‘blijven zitten’. Daarom zou doubleren beter klinken, volgens haar. „Dat je doubleert, wil lang niet altijd zeggen dat je minder goed bent op school”, aldus de voorzitter. Van Meerveld benadrukt dat ook andere oorzaken kunnen zijn waarom een leerling een jaartje overdoet.

LAKS-bestuurslid Cylus Kawesi bedacht welke woorden op de lijst kwamen te staan. Ook opperde hij om scholen niet langer ‘wit’ of ‘zwart’ te noemen. En ook de term ‘gehandicapt kind’ verdwijnt, wat hem betreft. Dat wordt namelijk ‘leerling met een beperking’. Maar er zijn meer suggesties. Als het aan het LAKS ligt, verdwijnen woorden als ‘achterstandsleerling’ of ‘achterstandsscholen’. Dat soort woorden staan namelijk in lijn met segregatie en kansenongelijkheid. En een mavo-schooladvies? Nee, niveaus worden onderscheiden met ‘lager’ of ‘hoger’ onderwijs.

Genderverschillen vermijden in de klas

Ook het thema genderverschillen komt veelvuldig in de gids aan bod. De docent begroet de klas dus idealiter met ‘goedemorgen leerlingen’ of ‘goedemorgen allemaal’. Daarnaast wordt ook voorgesteld om woorden als ‘die/diegene’ te gebruiken, in plaats van ‘hij’ of ‘zij’. Ook oppert het LAKS om leerlingen niet in te delen in groepjes die gebaseerd zijn op gender. Oftewel de meisjes bij de meisjes en de jongens bij de jongens. Het LAKS stelt daarnaast voor dat scholen de mogelijkheid krijgen om een genderneutrale aanduiding op schoolpas en schooladministratie aan te bieden. En brandweerman wordt, als het aan het LAKS ligt, brandweerkracht.

Uiteindelijk zijn het natuurlijk de scholen zelf en hun docenten die bepalen op wat voor manier er in de klas gesproken wordt met elkaar. De gids is volgens het LAKS bedoeld om de discussie over dit onderwerp aan te wakkeren, maar geen verboden lijst. En de actiegroep wil op deze manier „bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat, waar iedere leerling gelijk is”. Eerder maakte overigens het Lentekriebels-programma, over seksuele voorlichting op basisscholen, het een en ander los.