Oplichters Aangepakt: oplichter Mieke blijkt gevaarlijker dan gedacht

In Oplichters Aangepakt horen we vaak spannende verhalen van Kees van der Spek, maar gisteravond was het wel erg extreem. Van Der Spek en Hendrick, die jarenlang is opgelicht door Mieke, komen tot een schokkende ontdekking wanneer ze met de politie in gesprek gaan. Mieke blijkt gevaarlijker dan van tevoren werd gedacht.

Weduwnaar Hendrick woont in Geldrop en met hulp van een pastoor komt hij in contact met Oplichters Aangepakt. Hendrick werd in 2016 gekoppeld aan Mieke via zijn schoonzus. Mieke woont in Suriname en Hendrick heeft haar daar ook ontmoet. Na een maand samen te zijn, begonnen ze een relatie en uiteindelijk ging Hendrick terug naar Nederland. Mieke begon toen smoesjes te verzinnen, zoals dat ze haar rekeningen niet kon betalen, medicijnen nodig had en zelfs dat ze ontvoerd was. Haar ‘ontvoerders’ vroegen omgerekend 2000 euro losgeld en Hendrick betaalde dat.

Hij zit nu in de schuldverlening en is ten einde raad. Mieke pakte niet alleen zijn geld af, maar ook zijn vrienden en familie. Ze verweet zijn familie, die in Suriname woont, van het beoefenen van zwarte magie op haar. Ze zouden op deze manier de ontvoeringen en mishandelingen veroorzaken. Hendrick had al een tijd geen contact met ze, dus kon dit ook niet controleren. Hij was zeker over een toekomst met Mieke en daarom bleef hij haar steunen. In totaal gaf hij 40.000 tot 50.000 euro aan Mieke.

Hendrick in Oplichters Aangepakt: ‘Ik heb geluk dat ik nog leef’

Het team van Oplichters Aangepakt reist samen met Hendrick naar Suriname. Kees van der Spek en Hendrick stappen naar de politie, die het erg serieus nemen en Mieke opzoeken in het systeem. Op dat moment doen ze een schokkende ontdekking. Mieke heeft twintig jaar geleden opdracht gegeven aan een twee drugsverslaafden om haar ex-minnaar te vermoorden.

Ze heeft negen jaar vastgezeten. „Ik heb geluk dat ik nog leef”, zegt Hendrick wanneer ze weer terug de auto instappen. Van Der Spek gaat op zoek naar de familie van de vermoorde minnaar en komen er al snel achter dat het een gruwelijke moord was. „Hij is in stukken gevonden in een zak in zijn eigen auto”, zegt een familielid tegen Van Der Spek.

Geen geld meer

Na de aangifte in Oplichters Aangepakt heeft de politie Mieke ontboden. Aangekomen op het politiebureau spreekt Van Der Spek Mieke aan. Ze gaf toe dat ze niet vier keer ontvoerd is, maar ze was wel zogenaamd ziek. Ook Hendrick krijgt de kans om met haar te praten. „Je hebt mij met voorbedachte rade misbruikt”, zegt hij. „Ik wil mijn geld terug. Vandaag. Alles.” Hij heeft geen geld meer over om van te leven, maar Mieke kan hem nu ook niet alles teruggeven.

Ze geeft hem nu 4000 euro en daarna om de twee maanden een deel. „Ik heb vreselijk veel spijt. Die man is een goede man”, zegt Mieke wanneer ze met Van Der Spek in Oplichters Aangepakt in gesprek raakt. „Tot de laatste cent zal ik hem terugbetalen.” Hendrick wordt aan het einde van de aflevering van Oplichters Aangepakt herenigd met zijn familie, die hij jarenlang niet heeft gesproken. De arrestatie van Mieke heeft de Surinaamse kranten gehaald. Hierdoor is Hendrick in aanraking gekomen met een jeugdvriendin. Zij gaat haar best doen om hem vanuit Suriname te helpen om in ieder geval een deel van zijn geld terug te krijgen.

Kijk hier de hele aflevering van Oplichters Aangepakt.