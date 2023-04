Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weinig lof voor Samantha Steenwijk in Secret Duets: ‘Kan zij wegblijven?’

Kijkers van televisieprogramma’s hebben eigenlijk altijd wel hun mening klaar en steken die alles behalve onder stoelen of banken. Zo ook de kijkers van Secret Duets van gisteravond. Eén panellid moet het vooral ontgelden, Samantha Steenwijk kan de kijkers thuis niet bekoren.

In Secret Duets zingen bekende zangers op RTL 4 een duet met een mysterieuze, bekende gast. De zangers weten niet met wie zij zingen, omdat er een muur tussen het duo staat. De panelleden, dit seizoen Samantha Steenwijk, Berget Lewis, Richard Groenendijk en Esmée van Kampen, moeten raden welke naam bij de stem hoort. Gisteren maakte Groenendijk daarin overigens een „gênante” fout, zo omschreef hij het zelf.

Richard Groenendijk: ‘Dat is toch Goedele Liekens?’

Toen Berget Lewis een duet met – bleek achteraf – Bekende Vlaming Evi Hanssen had gezongen, leek Groenendijk het al snel zeker te weten. Goedele Liekens, dat moest het zijn. Want ja, als je een Vlaams accent hoort, schrijf je de naam op van dé bekende Vlaming die je kent. Maar zelfs toen werd onthuld wie er voor de panelleden stond, herkende Groenendijk Hansen niet. „Dit is toch Goedele Liekens?”, vraagt hij zich hardop af, nadat zijn opgeschreven antwoord als fout wordt bestempeld.

Als de overige panelleden Groenendijk erop wijzen dat hij niet de juiste Belg in z’n hoofd heeft, lijkt hij zich kapot te schamen. „Oh, wat gênant”, reageert hij.



Aanstaande donderdag begint weer een nieuw seizoen van Secret Duets 🎙️. Het raden kan weer beginnen. Raad jij mee? Kijk 👁️ vanaf donderdag om 20.30 uur weer naar Secret Duets op RTL4. pic.twitter.com/MowP1rPdOE — Samantha Steenwijk (@Samantsteenwijk) April 25, 2023

Kritiek op Samantha Steenwijk

En dan dus panellid Samantha Steenwijk. Kijkers van Secret Duets laten op social media veelal een eensgezind geluid horen: ze hebben genoeg gezien van de zangeres. Volgens sommigen is zij „in alle programma’s” te zien en mag daar weleens een eind aan komen. Maar wat andere kijkers ook opvalt, is dat zij veelal alle mysterieuze gasten goed weet te raden. „Hoe weet zij alles? Het is totaal niet meer spannend qua punten.” Zou het dan toch jaloezie zijn, die afkeer tegen Samantha Steenwijk?

Wie de kijkers echter wél kan bekoren, is Berget Lewis. Zij zong gisteren dus een Secret Duet met Evi Hanssen en mensen prijzen haar „prachtige stem.”

Hieronder een greep uit de reacties op sociale media:



Het programma #secretduets is leuk maar kan die #Samantha voortaan wegblijven. Die mag wel geskipt 🤮worden en #bergetlewis is weer geweldig om naar te kijken. 💪 pic.twitter.com/ZfX3TFeGhj — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) April 27, 2023



J́amai leuke presentator, Richard bracht een vrolijke noot, Samantha mag weleens een andere bijbaan zoeken. Berget en Esmee iets teveel van het goede, aardig maar toch.

Zou leuk zijn als de gasten ook echt bekendheid genieten.

Maar leuk programma. #SecretDuets — Angel 45 (@Angel4565137402) April 27, 2023



Vind samantha al niet leuk door haar deelname aan de Verraders, maar vind haar hier ook niet leuk in. Hoe weet zij alles? Het is totaal niet meer spannend qua punten.. #secretduets — kimvanvoorst (@Kim78858163) April 27, 2023



