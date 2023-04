Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

J.K. Rowling ‘drinkt champagne’ op boycot Harry Potter-reboot

Het nieuws over een langverwachte reboot van de Harry Potter-franchise viel niet bij iedereen in goede aarde. De betrokkenheid van J.K. Rowling bij de productie kan niet door de beugel van LGBTQ-activisten, die wijzen naar haar transfobische uitspraken. Maar de aangekondigde boycot laat de schrijfster niet aan haar hart komen. „Hele voorraden champagne ingeslagen.”

Niets smaakt zoeter dan de tranen van criticasters. Behalve champagne! In ieder geval is het best opmerkelijk dat een vrouw die zelf onder een mannelijke naam schrijft, weinig empathisch vermogen toont voor mensen die zich identificeren met een ander geslacht. Hoe dan ook zal er voor altijd een haar in de boter zitten tussen J.K. Rowling en een hele schare Harry Potter-fans. En dat bleek wederom bij de aankondiging van HBO Max.

De streamgigant maakte bekend dat alle acht Harry Potter-films een nieuw jasje in serie-vorm krijgen. Over een periode van tien jaar zullen we de avonturen van Ron, Harry en Hermelien opnieuw kunnen beleven met modernere ogen. Maar lang niet iedereen was opgetogen met het nieuws dat de intellectuele moeder van het tovenaarstrio ook een plaatsje aan de tafel kreeg.

J.K. Rowling over Harry Potter-kritiek: ‘Champagne’

Wat HBO Max betreft is er geen vuiltje aan de lucht. Aan Variety verklaarde de baas van de streamingdienst dat de kritiek voornamelijk een internet-gebeuren is. „Het is een heel ingewikkeld en genuanceerd online gesprek, en de boycot is niet iets waar we op in willen gaan”, klinkt het. Dat lieten ze dan maar over aan J.K. Rowling zelf.



Dreadful news, which I feel duty bound to share. Activists in my mentions are trying to organise yet another boycott of my work, this time of the Harry Potter TV show. As forewarned is forearmed, I've taken the precaution of laying in a large stock of champagne. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2023

„Vreselijk nieuws, dat ik verplicht ben te delen. Activisten in mijn omgeving proberen wederom een boycot van mijn werk te organiseren, deze keer van de Harry Potter-serie. Aangezien een gewaarschuwd man er twee waard is, heb ik alvast een grote voorraad champagne ingeslagen”, lacht de schrijfster op Twitter.

Boycot door LGBTQ-activisten

Vermoedelijk verwijst J.K. Rowling naar de recent uitgekomen Harry Potter-game waarvan evenwel een boycot werd georganiseerd door LGBTQ-activisten. Ondanks het protest groeide Hogwarts Legacy uit tot de meest succesvolle game van het jaar, met verkoopcijfers die inmiddels een miljard euro overtreffen. Toen dronk de net-niet-miljardair waarschijnlijk ook een glaasje champagne of twee.