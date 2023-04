Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joan Franka gooit hoge ogen bij Renze-kijkers, die ook verbaasd blijken over ‘keiharde reactie’ management

Joan Franka maakte op menig Better than Ever-kijker afgelopen week indruk met haar verhaal over haar Songfestival-deelname. Ze werd overspoeld met reacties en vertelde gisteravond bij Renze op Zondag wat dat met haar deed. Kijkers blijken onder de indruk van de oprechte Franka. Alleen de reactie van haar oude management, verbaast het kijkerspubliek.

Aan tafel bij Renze Klamer wordt al snel de kritiek rondom de huidige Songfestival-kandidaten Dion Cooper en Mia Nicola besproken. Het duo kreeg behoorlijk wat te verduren vanwege hun optredens en zangkunsten. Franka benadrukt dat die negativiteit niet werkt. Volgens haar gaat het „haten” deze twee kandidaten niet verder helpen. En Franka kan het weten, bleek wel uit haar verhaal.

Joan Franka maakte indruk met verhaal over Songfestival

Daarna komt dat verhaal ter sprake. In Better Than Ever vertelde ze openhartig over haar slechte ervaringen rondom haar doorbraak en haar Songfestival-deelname. Haar verhaal raakte heel wat kijkers en de zangeres kreeg veel lof voor haar eerlijkheid en kwetsbaarheid.

Ze vertelt dat ze geen „drama of juicy” verhaal wilde vertellen, maar eerlijke woorden over de impact op haar leven. De zangeres blijkt overweldigd door alle reacties. Ze voelt zich opgelucht, vrij en legt uit dat er iets in haar veranderd is.

Reactie management

De presentator vraagt Franka of zij nog reacties ontving van mensen die destijds betrokken waren. Wat niet het geval blijkt. Klamer leest een aantal reacties op van betrokkenen. Waar onder meer haar oud-The Voice-coach Roel van Velzen reageerde dat hij met Franka meeleeft en zelf positieve herinneringen heeft aan haar deelname. Bij het Songfestival was hij niet betrokken. „Ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen, ik vind dat lastig”, reageert Franka twijfelachtig.

Haar managers uit die tijd ontkennen stellig de ervaringen die Franka deelde. Volgens het management verdraait de zangeres de feiten en zij distantiëren zich van de beschuldigingen. Zij willen dan ook niet reageren in de media, maar staan wel open voor een privégesprek. „Ze hebben mij tien jaar niet gezien, alsof ik niet bestond. En nu ineens willen ze een gesprek. Als er wordt gezegd dat ik de feiten verdraai, weet ik niet of dat zinvol is voor mij.”

Renze op Zondag-kijkers prijzen Franka

Franka laat zich in ieder geval niet meer uit het veld slaan. Ze maakte nieuwe muziek en legt uit dat ze de afgelopen tijd als „helend” heeft ervaren. Kijkers van Renze op Zondag prijzen haar optreden en Franka gooit hoge ogen met haar instelling. Al zijn sommigen wel verbaasd dat haar voormalige managers besloten zo te reageren.



Management dat gewoon eigen straatje wil schoonvegen en keihard zegt: "Joan verdraait de feiten" en dan de pijn in haar ogen zien. 😐 #renze — Lianne van Veen (@Liedje87) April 16, 2023



Ik gun #JoanFranka de hele wereld. Wát een geweldig mens, maar ook belangrijk: wát een geweldige zangeres! #renze — Sjoerd Beek (@BeekSjoerd) April 16, 2023



joan <3 <3 <3 <3 wat een lieve vrouw is het! en hellemaal gelijk! wees gewoon aardig tegen ze. #renze — Mrchipie (niels)🏳️‍🌈 (@NielssTuinstra) April 16, 2023

Je kijkt Renze op Zondag terug via RTL.