Songfestivalduo zingt weer vals, reacties niet mals: ‘Wonder nodig’

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben gisteravond voor het eerst als duo opgetreden in Nederland. Tijdens Eurovision in Concert lag er veel druk op het songfestivalduo na het ongelukkige debuut vorige week in Madrid. In Amsterdam was het vocaal beter, maar konden de twee weer bij lange na niet overtuigen. Opnieuw zongen ze op bepaalde momenten niet eens zuiver.

De Nederlandse songfestivalinzending oogde onzeker en wankel, maar met hangen en wurgen kwam het duo het nummer Burning Daylight zonder al te grote kleerscheuren door, aldus kenners. Dat was wel anders vorige week. Toen maakten Nicolai en Cooper een aantal forse vocale uitglijders vanwege ‘technische problemen’. Achteraf bleek dat er problemen waren met de in-ears, de oordopjes waarmee artiesten zichzelf en de muziek kunnen horen.

Het duo werd desondanks gisteravond in AFAS Live getrakteerd op een luid applaus. Dit is hoe ze het nummer gisteravond zongen.

Een aantal acts konden rekenen op meer respons van het publiek. Topfavorieten Loreen uit Zweden en Käärijä uit Finland maakten hun status waar. Andere publiekslievelingen waren Noorwegen, Spanje en België en ook Estland en Australië werden goed ontvangen.

Zowel fans als bookmakers beschouwen de avond als een eerste graadmeter voor wie straks de uitschieters zijn op het songfestivalpodium. Naast Amsterdam zijn er verspreid over Europa nog een aantal ‘opwarmoptredens’.

Reacties optreden songfestivalduo niet mals: ‘Dit wordt een ramp’

Kijkers zijn allerminst overtuigd van de Nederlandse inzending. „Nederland heeft een wonder nodig om zich te kwalificeren als ze in Liverpool zo presteren”, zegt iemand onder de YouTube-video. Een ander is harder voor de twee. „Ik heb zo’n zin in het Songfestival van dit jaar, vooral met deze twee. Het wordt zo’n ramp!” Iemand zegt zelfs dat ze ‘een graf hebben gegraven voor een van de favoriete nummers’.

Veel mensen vinden het jammer dat de liveversie het bij lange na niet haalt bij de studioversie. „Hoe graag ik ook van de studioversie hou, live en qua chemie voelt het als een ongemakkelijke rit”, is een van de topcomments. „Ik heb zo’n medelijden. Ik hou echt écht van het nummer, maar live is het ‘t gewoon niet.”

AVROTROS noemt optreden weer ‘niet goed’, blijft doorgaan met begeleiding

Omroep AVROTROS geeft toe dat het optreden van Mia Nicolai en Dion Cooper gisteren tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam weer „niet goed” was. Een woordvoerder laat tegen persbureau ANP weten dat de omroep hard werkt aan de begeleiding van het duo en dat hij daar tot aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool mee doorgaat.

„We kunnen er niet omheen dat het niet een goed optreden was”, zegt een woordvoerder. „We werken er hard aan met een heel team. De komende weken gaan we daarmee door.” Over de invulling van die begeleiding wil de woordvoerder niet veel kwijt. „Dat gebeurt met een heel team op veel verschillende vlakken.”

Mia Nicolai en Dion Cooper treden op dinsdag 9 mei namens Nederland op in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Als zij zich dan kwalificeren voor de finale, treden zij op zaterdag 13 mei nog eens op in gaststad Liverpool.