‘Coronagezichten’ als Rutte, De Jonge, Van Dissel en Kuipers in 2025 openbaar verhoord

Wellicht is het je ontgaan, maar er staat nog steeds een parlementaire enquête over de coronacrisis op de politieke agenda. Daarvoor worden betrokken ministers als Mark Rutte en Hugo de Jonge of coronaprominenten als Jaap van Dissel en Ernst Kuipers verhoord. Vanaf het voorjaar van 2025 moet dat proces beginnen.

De Tijdelijke commissie Corona (TCC) is de onderzoekscommissie in aanloop naar deze parlementaire enquête over het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. Leden van deze enquêtecommissie brachten de voortgang daarover naar buiten via het AD.

Coronafiguren als Rutte, De Jonge, Van Dissel, Kuipers

Het onderzoeksplan van de TCC moet op korte termijn richting de Tweede Kamer. De parlementaire enquête is bedoeld om „lessen te trekken” voor een eventuele volgende gezondheidscrisis. Maar de coronacrisis is geen onderwerp dat je makkelijk en snel evalueert. Nee, dat onderzoek gaat nog jaren duren volgens betrokkenen.

De coronacommissie heeft nog zeker twee jaar nodig voor dossieronderzoek en gesprekken. Vanaf mei 2025, na de Tweede Kamerverkiezingen, staan de openbare verhoren op de agenda. Dan zullen de hoofdrolspelers uit de coronacrisis verhoord worden. Hierbij zullen naar verwachting, Rutte, Van Dissel, De Jonge en Kuipers hun verhaal doen.

Openbare verhoren coronacrisis 2025

Lockdowns, schoolsluitingen, een avondklok, mondkapjesplicht of de situaties in verpleeg- en ziekenhuizen. De commissie neemt het allemaal onder de loep.

De omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden krijgt overigens geen specifiek deelonderzoek. Hoewel de betrokkenheid van coronaminister Hugo de Jonge vragen opriep, vindt de commissie dat zij zich hier niet specifiek over hoeven te buigen. Volgens een commissielid ligt Van Lienden „al op de gril.” Tegen de omstreden ondernemer en zijn compagnons loopt momenteel een strafonderzoek van het Openbaar Ministerie. Een ander commissielid sprak over Van Lieden: „Sywert is een boef, er zullen altijd boeven zijn.” De commissie richt zich op de structuren achter figuren als Van Lienden tijdens de coronacrisis.

Coronacommissie doet onderzoek naar coronacrisis

Wie zitter er in die coronacommissie? Dat zijn Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Hilde Palland (CDA), Marijke van Beukering (D66), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Pepijn van Houwelingen (FvD), Vicky Maeijer (PVV) en Mariëlle Paul (VVD). Het is overigens de vraag of zij, naast hun voorbereidende rol, ook daadwerkelijk in de permanente enquêtecommissie plaatsnemen. Het werk vergt veel tijd en inspanning. Iets wat voor de solo-Kamerleden als Omtzigt en kleine fracties als Van Haga en Den Haan moeilijk te veroorloven is.

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib fungeerde eerder als voorzitter van de coronacommissie. Zij legde haar rol als voorzitter neer en stapte op uit de Tweede Kamer vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Commissieleden spraken destijds tegen De Telegraaf uit dat ze niet blij waren met het vertrek van de „kritische en onafhankelijke” Arib.