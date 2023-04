Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Raoul Heertje ergert zich aan Khalid en Sophie-discussie over ‘graaiflatie’: ‘Clowns tegen feiten’

‘Graaiflatie’ was het onderwerp van discussie aan de Khalid en Sophie-tafel gisteravond. Daarbij stonden politicus Wybren van Haga en journalist Sander Heijne lijnrecht tegenover elkaar. Een geërgerde Raoul Heertje vergeleek uiteindelijk Van Haga met een clown.

Bedrijven die de inflatie gebruiken om prijzen extra te verhogen, dat is de betekenis van zogenoemde ‘graaiflatie’. Vakbond FNV bekeek de jaarcijfers van een aantal grote beursgenoteerde bedrijven, zoals Heineken, Unilever of Ahold, die de prijzen klaarblijkelijk net iets extra verhoogden.

Wybren van Haga en Sander Heijne in discussie over ‘graaiflatie’

Onderzoeksjournalist Sander Heijne legt uit dat de samenleving armer wordt en de grote bedrijven rijker. „Vinden we het terecht dat die grote bedrijven zoveel macht hebben, dat zij kunnen bepalen wat de kosten van ons leven zijn?” vroeg hij zich hardop af.

Tegenover Heijne zit politicus Wybren van Haga, die vooral de Belastingdienst de grootste graaier noemt. De inflatie en de stijgende energieprijzen hebben we volgens hem te danken aan de overheid. Hij pleit voor een vrijemarkteconomie, waarin bedrijven met elkaar kunnen concurreren.

Raoul Heertje geïrriteerd door discussie Khalid en Sophie

Heijne en Van Haga worden het niet eens met elkaar. Tafelgast en cabaretier Raoul Heertje, waarvan zijn vader een bekend econoom was, mengt zich in de discussie. Hij maakt een grap dat hij zijn vader mist in dit nieuwe spelprogramma „de clowns tegen de feiten”. Hij hekelt het feit dat mensen allerlei trucs uithalen om zoveel mogelijk geld te verdienen. „Mensen denken dat de economie over geld gaat en niet over behoeftebevrediging. Het gaat om de welvaart, niet over geld.”

Hij stoort zich aan het feit dat Heijne en Van Haga langs elkaar heen praten. Volgens hem gaan de twee heren voorbij aan het echte probleem. „Het probleem is toch niet dat we er nu achter komen, door een of ander onderzoek, dat ondernemers bezig zijn met meer geld verdienen?”

Kijkers loven pleidooi Heertje

Van Haga benadrukt dat we in Nederland dit soort bedrijven nodig hebben, maar dat de overheid de spelregels moet bepalen. „Je bent toch tegen de overheid?”, vraagt Heertje. „Die doet toch alles verkeerd?”. Waarna Van Haga uitlegt dat hij niet tegen het algehele principe van de overheid is.

Echt een compromis of oplossing komt er niet uit het gesprek. Maar Khalid en Sophie-kijkers vinden in ieder geval dat Heertje raak schoot met zijn pleidooi.



#KhalidenSophie

Grote multinationals grijpen de inflatie aan om hun prijzen extra te verhogen. Sander Heijne en Wybren van Haga gaan in debat over het fenomeen 'graaiflatie'. van Haga praat het weer goed en geeft zijn kabinet de schuld van Haga die misbruik maakt van woningnood — Gunter Noa (@gunternoa) April 20, 2023



Ik ging stuk toen Raoul Heertje Wybren van Haga een clown noemde terwijl die naast hem zit 😄😂#KhalidenSophie — Erik Booij (@ErikBooij) April 19, 2023



“Het nieuwe spelprogramma : De clowns tegen de feiten”

De zoon van econoom Heertje duidt even de woordenwisseling.@Raoulheertje zit er niet voor spek en bonen bij. #KhalidenSophie — Harald 💙💛 🇳🇱 🇺🇦 (@vandezet) April 19, 2023



@WybrenvanHaga vergeet dat grootgrutters en bedrijven als Unilever tijdens Corona juist meer omzet hebben gemaakt. #KhalidenSophie — Tuin61 (@Tuin61) April 19, 2023



#KhalidenSophie @Raoulheertje noemt in zoveel woorden @WybrenvanHaga zojuist een clown. Hoogtepunt van de discussie tnt (zegt ook wat over het niveau van de discussie waar weer irritant genoeg #feiten ontkend worden door diezelfde Van Haga) — Rob Hogenhuis (@HogenhuisRobAB) April 19, 2023



Ik ben geen fan van #Haga maar als je hem uitnodigt moet je hem wel uit laten praten #KhalidenSophie — inge bbb (@inge22) April 19, 2023

