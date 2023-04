Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Therapeutische schommel blijkt gevaarlijk: risico op verwurging

Je zou bij therapeutische schommels waarschijnlijk niet gelijk denken aan pijn of zelfs de dood. Ze zijn er onder meer om kinderen met prikkelverwerkingsproblemen te helpen. Maar helaas zijn ze veel gevaarlijker dan je misschien ooit voor mogelijk hebt gehouden. Mensen moeten geen therapeutische schommels meer gebruiken voor hun kind, adviseert de NVWA. Wie erin gaat hangen, loopt namelijk ‘ernstig risico’ op verwurging.

De instantie deed onderzoek naar de schommels naar aanleiding van de dood van een kind. Het kind kwam om het leven doordat het doek van de schommel om zijn nek gedraaid zat.

Verstrikt raken

De therapeutische schommel, ofwel sensorische- of yogaschommel is een bepaalde type doek wat je op kunt hangen om – je raad het vast al – in te schommelen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen het gebruiken.

Uit onderzoek naar vier schommels die op de Nederlandse markt worden aangeboden komt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nu naar voren dat kinderen tijdens het spelen of experimenteren met hun hoofd verstrikt kunnen raken in het materiaal en het bewustzijn daardoor kunnen verliezen.



Therapeutische schommels leveren een ernstig risico op voor verwurging. Dit blijkt uit onderzoek van de NVWA. Het gaat om schommels van een doek die in een lus wordt opgehangen. Hierin kan een kind schommelen. We adviseren deze schommels niet meer te gebruiken. #Productveiligheid pic.twitter.com/xBl7OFf0KZ — Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (@_NVWA) April 20, 2023

Therapeutische schommel verboden

Volgens de NVWA raakte in Australië in 2020 een 12-jarige buiten bewustzijn doordat het doek om zijn nek gewikkeld raakte. In 2021 ging het in de Verenigde Staten ook goed mis. Daar stierf een kind van 12 jaar door een desbetreffende schommel.

Aangezien de schommels onveilig zijn, is de verkoop ervan nu verboden. De schommels die de NVWA onderzocht, werden via webshops verkocht. Aanbieders moeten ze terugroepen en „hier is gehoor aan gegeven”, volgens de NVWA. Ook van andere merken worden zulke schommels aangeboden. De autoriteit heeft die bedrijven niet verzocht ze terug te halen, maar zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. „De NVWA waarschuwt ook voor deze schommels, omdat het om hetzelfde type product gaat en er dus een ernstig risico is op een verwurging.” Als de doeken toch nog worden aangeboden zal de autoriteit in actie komen.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is geïnformeerd door de NVWA, omdat de schommels „veel gebruikt worden door therapeuten.”