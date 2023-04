Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opa Jeroen (81) ontroert en vertedert in LLDL, maar van emotionele eind zijn zelfs kijkers kapot

De Lang Leve de Liefde-aflevering was gisteravond wellicht een van de meest vertederende én ontroerende sinds tijden. En dat alles door de 81-jarige opa Jeroen die de harten stal van LLDL-kijkers. De tv-date tussen hem en Regina kreeg een emotioneel einde.

Opa Jeroen werd opgegeven door kleindochter Els. Zijn kleindochter wilde namelijk dat opa weer wat plezier beleefde, nadat oma enkele jaren was overleden.

Opa Jeroen gaat op date in Lang Leve de Liefde

Het is uiteindelijk Regina die de LDLL-villa betreedt en met opa Jeroen het avontuur aangaat. En eigenlijk vanaf het eerste moment levert dat al zoete beelden op. De twee kunnen het namelijk prima vinden. Ze kussen en knuffelen met elkaar.

Na al die indrukken besluit opa zijn kleindochter te bellen. Aan wie hij trots vertelt dat hij zoenen en knuffels van zijn date kreeg. Hij is zijn kleindochter heel dankbaar en raakt emotioneel als hij met haar belt. Er vloeien tranen langs zijn bril en je kunt er als kijker niet omheen dat Els en haar opa een warme band hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘En toen kreeg ik drie zoenen’.

– Op de mond? Gesprek tussen opa en kleindochter. Godallemachtig.#lldl#LangLeveDeLiefde — Captain Cat (@captncd) April 19, 2023

Romantische date eindigt in emotioneel liefdesdrama

Regina en Jeroen beleven in ieder geval samen een mooie tijd. Er wordt gelachen, Jeroen brengt Regina wat dart-technieken bij en er worden complimentjes uitgedeeld en geknuffeld.

Maar gedurende de date krijgt Regina haar twijfels. Hoewel ze Jeroen ontzettend lief vindt, weet ze niet zo goed wat hun gemeenschappelijke interesses zijn. En dat staat klaarblijkelijk in de weg. „Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij”, vertelt een emotionele Regina. Hun gesprek gaat door merg en been en Jeroen is er stil van als hij het treurige nieuws hoort dat Regina toch niet wil verlengen.

LLDL-kijkers ontroerd door emotioneel einde

De twee blijven lief voor elkaar en Jeroen concludeert, ondanks dat hij het jammer vindt, „het leven nu eenmaal zo is”. LLDL-kijkers blijken helemaal aangeslagen het liefdesdrama vanaf de bank aanschouwd te hebben. Hoewel de twee de liefde uiteindelijk niet vonden, loven kijkers hun deelname. Zoveel emotie en sympathie is er namelijk echt niet altijd in de LLDL-villa. Zoals bijvoorbeeld bij deze kandidaat, die wel héél snel in de friendzone belandde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach wat een lieve man! Zo emotioneel en zo blij #lldl #langlevedeliefde — Jeffrey Visser (@Visser4Visser) April 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het mooiste NIET- verlengende stel 👌🏻👌🏻👌🏻 opa en oma #LangLeveDeLiefde #LLDL — Teun Plugge (@tplugge) April 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ahh die vrouw, ook zo lief en oprecht#lldl #LangLeveDeLiefde Gewoon moeilijk om naar te kijken, zo mooi en tegelijk zo verdrietig dat ze niet verder gaan En dat mannetje 🥲🥲

Wat een prachtige opa heeft zijn kleindochter — Vossie🍀 (@Vosskke) April 19, 2023

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK.