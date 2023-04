Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

CDA-raadslid Marjan Kleine na zes jaar gevonden in Oplichters Aangepakt

Zes jaar geleden verdween CDA-raadslid Marjan Kleine plotseling uit het Brabantse Cranendonck. Voor haar familie en collega’s was het een groot raadsel. Gisteravond in Oplichters Aangepakt loste Kees van der Spek dat raadsel op. Kleine had een heel ander leven opgebouwd in Egypte, bleek. De waarheid komt beetje voor beetje naar voren in de aflevering van Oplichters Aangepakt.

In 2014 werd Kleine in de gemeenteraad gekozen. Volgens haar collega’s was ze in het begin erg betrokken, maar al snel verandert dat. Kleine is veel afwezig en meldt zich steeds vaker ziek. Uiteindelijk gaat ze ook met ziekteverlof, maar de reden daarvan is onduidelijk. Het contact tussen haar en haar collega’s ebt weg en in 2017 werd er een artikel uitgebracht met ‘Cranendoncks raadslid Marjan Kleine spoorloos’. In Oplichters Aangepakt wordt een rechercheteam op haar verdwijning gezet. En al snel wordt duidelijk dat er veel aan de hand is. Kleine strijkt een vergoeding als raadslid op, terwijl ze er niet is. Bovendien verhuurt ze haar woning via Airbnb. Dat is illegaal, omdat het een sociale huurwoning is. In 2017 wordt deze woning ontruimd. Maar waar is Marjan?

CDA’er lichtte verschillende mensen op

Kees gaat in Oplichters Aangepakt in gesprek met het recherchebureau. Daar komt hij erachter dat Kleine in de tijd dat ze weg is, een aantal vijanden heeft gemaakt. Ze is een vrouw namelijk 12.242 euro schuldig, nadat ze haar heeft opgelicht. De vrouw boekte namelijk een vakantie bij Kleine’s zogenaamde reisbureau, dat helemaal niet bleek te bestaan. Mensen boeken bij haar een reis en komen er vervolgens op de bestemming achter dat er niks is geregeld.

Daarbovenop doet ze zich ook nog voor als advocaat en psycholoog. Ze heeft ook een Nederlander die toentertijd in Egypte woonde opgelicht. Hij zou onzedig gedrag hebben vertoond, en hij moest de cel in terwijl hij onschuldig was. Hij kwam in contact met ‘advocaat’ Kleine en ze schoot te hulp voor een goede vergoeding.

Kees en zijn zoon Joep besluiten samen in Oplichters Aangepakt om haar als psycholoog in te schakelen. Joep doet alsof hij een paniekaanval heeft. ‘Psycholoog’ Kleine trapt erin en maakt een afspraak.

Marjan Kleine in Oplichters Aangepakt

Bij de ontmoeting van Joep van der Spek en Marjan Kleine voegt Kees zich er al snel bij. Ze confronteren haar, maar ze ontkent elke vorm van oplichting en blijft in haar rol als psycholoog. Zodra Kees met bewijzen aankomt, staat ze perplex. Ze heeft geen zin om alles uit het verleden omhoog te halen. Al snel slaat de verontwaardiging van Kleine om in een bedreiging. Ze begint over John de Mol en het feit dat hij wordt bedreigd. „Pas jij ook maar op met dit werk dat je doet”, waarschuwt ze Kees.

Vader en zoon Van Der Spek vertrekken weer, maar Kees krijgt wel een heel opmerkelijk voicemailbericht. Kleine is erachter gekomen door wie ze zojuist is geconfronteerd en probeert Kees te versieren. Ze eindigt het gesprek met: „En je zoontje is ook echt een schatje hoor.” De vermissing van Marjan Kleine is dus na zes jaar opgelost, dankzij het team van Oplichters Aangepakt.