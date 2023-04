Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoge werkdruk? Muis en toetsenbord laten zien hoe gestrest je bent

Het leven van de werkende mens gaat niet altijd over rozen. Het is fijn als je je baan écht leuk vindt en je er goed op je plek zit, maar het kan soms ook vrij stressvol zijn. Wat blijkt nu? Hoe mensen tijdens hun werk het toetsenbord en de muis gebruiken, kan goed aangeven of ze last hebben van stress. Volgens onderzoekers van de Zwitserse universiteit ETH Zürich is het zelfs een betere aanwijzing voor hoge werkdruk dan de hartslag.

Voor we verder gaan, geen stress! Nou ja, een volledig stressvrij leven is misschien nou ook weer niet nodig. Het helpt ons namelijk om beter te kunnen te presteren, bijvoorbeeld. Maar gelukkig bestaan er wel een aantal (bewezen) manieren om van stress af te komen. Wie weet is dat nét wat je nodig hebt. Opgelucht?

Stress? Dan gebruik je je muis sneller

De onderzoekers van dit onderzoek lieten negentig mensen in een laboratorium kantoorwerk doen. De ene helft kon ongestoord en geconcentreerd werken. De andere helft werd tijdens het werk bestookt met chats, telefoontjes, verzoeken, mails en afspraken.

Dat klinkt misschien als een normale (of misschien saaie) werkdag, maar wel eentje die duidelijke resultaten opleverde. De hartslag van de beide groepen was vrijwel gelijk. Maar de mensen in de gestreste groep bewogen hun muis veel sneller over het scherm. Dat deden ze daardoor wel minder precies, en daardoor moesten ze een grotere afstand op het scherm afleggen om de muis op de juiste plek te krijgen.



Duidelijk verschil tussen gestreste en ontspannen medewerkers

Wanneer de deelnemers die gestoord werden tijdens het onderzoek iets typten, maakten ze veel meer typefoutjes. Bovendien namen ze tijdens het schrijven veel korte pauzes. Dat deden ze waarschijnlijk om hun gedachten te ordenen.

De ontspannen mensen bewogen hun muis langzamer over het scherm, waardoor ze in een rechte lijn naar de juiste plek konden gaan.