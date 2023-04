Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oplichters Aangepakt: Gert-Jan kan door oplichter niet met pensioen

Na tientallen jaren in dienst te zijn geweest bij een of meerdere bedrijven, kun je welverdiend met pensioen. Althans, dat geldt voor de meeste mensen. Voor de 65-jarige Gert-Jan is het echter een ander verhaal. Twaalf jaar geleden werd hij opgelicht door Bram voor 60.000 euro en hij kan hierdoor niet met pensioen. Kees van der Spek schiet in Oplichters Aangepakt te hulp en gaat samen met Gert-Jan de strijd aan.

Gert-Jan woont in het oosten van ons land en is ten einde raad. Bram huurde Gert-Jan twaalf jaar geleden in voor een woonproject. De ondernemer volbracht netjes de opdracht, maar ontving nooit het afgesproken bedrag. „Het gaat over een bedrag van 60.000 tot 70.000 euro”, zegt de zoon van Gert-Jan in Oplichters Aangepakt. Kees van der Spek schiet te hulp en doet onderzoek naar de oplichter Bram. Het blijkt dat hij aan de andere kant van de wereld in Thailand een nieuw bestaan heeft opgebouwd.

Hij woont in een klein dorpje boven Bangkok en doet zich voor als een zakenman. Gert-Jan en zijn familie zijn eerder op zoek gegaan naar Bram en gingen langs bij zijn bedrijf. Maar het bedrijf, waar hij zogenaamd directeur van zou zijn, kent hem niet eens. Bram had zelfs nog het lef om Gert-Jan na een paar jaar weer te vragen voor een nieuwe klus. Hij stuurde foto’s op van de plaats, maar zonder adres. Toen besloot de zoon van Gert-Jan om Oplichters Aangepakt te benaderen.

Kees van der Spek in Oplichters Aangepakt: ‘Wat doet hij allemaal?’

Samen met Gert-Jan reist Van der Spek naar Thailand, op zoek naar Bram. Het moment dat ze Bram zien, rijdt hij op een afgetakelde scooter en telt hij koeien in de omgeving. Een echte zakenman dus. „Wat een rare vent, joh. Wat doet hij allemaal?”, vraagt Van der Spek zich af. Ze laten er geen gras meer over groeien en confronteren Bram. Hij zegt dat hij het zo snel mogelijk wil afwikkelen. Hij doet al alles wat in zijn vermogen ligt, maar daar is Van der Spek het totaal niet mee eens.

„Je hebt me gewoon bedonderd”, reageert Gert-Jan. „Je staat op mijn lijst”, zegt Bram, maar daar heeft Gert-Jan niks aan. Ook de zoon van Gert-Jan staat ze bij aan de telefoon in Oplichters Aangepakt. Bram komt met veel smoesjes en krijgt het vuur aan de schenen gelegd van Van der Spek en Gert-Jan.

De betalingsregeling

„Het enige wat ik kan afspreken, is dat je elke maand 400 euro kan krijgen. Dat is mijn volledige AOW”, zegt Bram. Daarnaast belooft hij dat Gert-Jan nog 10.000 euro ontvangt in Nederland. Gert-Jan gaat akkoord met de betalingsregeling.

De vraag is echter of Bram dat geld überhaupt wel heeft. Het team van Oplichters Aangepakt komt erachter dat hij een schuld heeft van zo’n 1 miljoen euro bij verschillende schuldeisers. Van der Spek komt met een contract waarin de betalingsregeling vaststaat en gelukkig ondertekent Bram deze. Alleen de 10.000 euro, die Gert-Jan werd beloofd, kreeg Bram niet bij elkaar voor de afgesproken tijd.

