Tibbe maakt naam programma Niet klein te krijgen dubbel en dwars waar: ‘Ik weet dat het wel goed gaat komen’

In het programma Niet klein te krijgen volgt presentator Paul de Leeuw een aantal jonge kankerpatiënten. Heftige televisie, maar de kracht van de betreffende kinderen is op zijn zachtst gezegd ontzettend inspirerend. In de tweede aflevering volgen we onder meer de 15-jarige Tibbe, die de heftige beslissing heeft moeten nemen om een deel van zijn been te laten amputeren.

Vorige week wierp Metro al een Blik op de buis toen de eerste aflevering uitgezonden werd. Toen werden de sterke hoofdrolspelers Luuk, Emelie, Myrthe, Tibbe en Quinten geïntroduceerd.

Bultje in rechterbeen

De Leeuw neemt Tibbe mee naar één van zijn favoriete plekken: de Efteling. Het is voor het laatst dat de tiener met beide benen het attractiepark kan bezoeken, want een week later zal een deel van zijn been eraf gehaald worden tijdens een acht uur durende operatie. Tibbe beseft goed wat er gaat gebeuren, maar komt ook positief over. „Ik kijk ook vooruit”, vertelt hij aan De Leeuw.

Drie maanden nadat het bultje op Tibbes rechterbeen botkanker bleek te zijn, is het moment al daar dat de amputatie bijna plaatsvindt. „Het ging razendsnel.” Hij geeft aan weleens gedacht te hebben het niet te overleven, maar de woorden van het ziekenhuispersoneel gaven hem kracht. „De doctors en oncologen zeiden: dat ga jij doen, we gaan jou erdoorheen slepen. Ik heb er wel twijfel over gehad, maar ik weer dat het wel goed gaat komen.”

‘Incasseren en verwerken’

Zijn ouders beschrijven Tibbe als een creatieve jongen. „Hij is heel out of the box. Hij uit zijn gevoelens door muziek en maakt zelf toneelstukken thuis. Dan zet hij dat helemaal in elkaar”, vertelt zijn moeder.

De afgelopen maanden waren ook voor zijn ouders zwaar. „Het is echt incasseren en verwerken. Je kan niets op zo’n moment”, laat vader Remco weten, waarna zijn vrouw hem aanvult. „Eerst heb je de uitslag van kanker, dan moet je aan de chemo, wat een klap is, en dan moet je gaan praten over keuzes die je moet gaan maken over je eigen kind. Dat hij zijn been gaat verliezen is een keuze die je gewoon niet wilt maken.”

Niet klein te krijgen is de komende weken nog iedere dinsdagavond te zien bij BNNVARA op NPO1.