Trillende spieren bij het sporten, is dat een goed of slecht teken?

Wellicht ken je het gevoel: je hebt fanatiek squats gedaan en je benen trillen ervan of na een aantal push-ups voel je dat je armen nog shaken. Tijdens of na het sporten kun je trillingen in je lichaam ervaren, maar is dat een goed of juist een slecht teken?

Trillingen door inspanning kunnen door een aantal factoren komen. Het fit- en gezondheidsplatform Mind Body Green besprak het fenomeen trillende spieren met trainster en boksinstructrice Jill Goodtree.

Trillende spieren bij training

Trillende spieren na een training kunnen aangeven dat je spieren moe zijn. Maar ook als je een nieuwe soort oefening uitvoert, kunnen je spieren reageren met trillingen. Nog een oorzaak is uitdroging, al komt dit minder vaak voor. Doordat je zweet en vocht verliest, kunnen trillende spieren eveneens wijzen op een vochttekort.

Eigenlijk is bij twee van de bovengenoemde oorzaken van trillende spieren, vermoeidheid en een nieuwe oefening, geen man overboord. Mocht je een minuut aan het planken zijn en de laatste tien seconden trillende armen hebben, dan betekent dat dat het lichaam uitgedaagd wordt. Juist door richting verzuring te rekken, bouw je kracht of conditie op. Nog even volhouden als je dus die trillende armen ervaart, is niet slecht voor je. „ Je spieren zeggen: ‘Ik ben moe! Ik heb hulp nodig! Ik ga meer spiervezels rekruteren om me te helpen'”, aldus de trainster.

Trillen door tekort aan vocht

Dat geldt ook bij nieuwe oefeningen of fysieke uitdagingen. Als je spieren dan trillen, moeten deze namelijk wennen aan deze vorm van inspanning. Wel is het belangrijk dat het trillen niet de uitvoering belemmert. Zorg dat je geen vreemde houdingen aanneemt of de trillingen bijvoorbeeld opvangt vanuit je nek of rug. Dan loop je risico op blessures. Heb je overigens nek- en schouderklachten? Je houding zegt meer dan je denkt.

Trillingen door uitdroging is het echter wel een teken dat je serieus moet nemen. Vaak gaat dit gepaard met vermoeidheid, duizelingen, hoofdpijn, droge lippen of een droge huid. Als je deze klachten samen met de trillende spieren ervaart, kan het verstandig zijn om te stoppen en water te drinken. Dan geeft je lichaam signalen af dat je vocht tekort komt.

Grenzen van lichaam bij sporten

Trillen is dus zeker geen slecht teken, tenzij het gepaard gaat met andere signalen van het lichaam. Het is bij voorbaat belangrijk om te luisteren naar je lichaam, want die geeft uiteindelijk grenzen aan. Die grenzen een beetje oprekken kan geen kwaad, maar streven naar spieren die trillen, is volgens Goodtree niet nodig.