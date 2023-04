Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In dit Nederlandse restaurant slachten gasten zelf hun kip

‘All you can eat‘, veganistisch, biologisch, gastronomisch, er zijn nog al wat verschillende restaurantconcepten in ons land. Maar een restaurant waarbij je zelf je kip slacht? Dat lijkt iets nieuws.

In het Gelderse Schaarsbergen bedacht kok Wander Alblas een bijzonder concept. Gasten van zijn restaurant Upstick helpen mee bij de slacht van hun maaltijd. Waarom? Volgens de kok mogen we ons best wat bewuster worden van onze vleesconsumptie.

Restaurant waarbij je zelf kip slacht

En dat betekent dat zodra je bij Alblas kip bestelt, er eerst een proces aan vooraf gaat. Het dier vasthouden, helpen bij de slacht en de veren plukken. Bedoeld om mensen bewuster te maken. ,,Er worden elk jaar 500 miljoen kippen geslacht in Nederland. Dat is zo ongelooflijk veel. Het is niet meer houdbaar”, vertelt de kok tegen De Gelderlander.

Maar er is meer ‘uniek’ aan een avond bij Alblas. Zo eet een gast vooraf een maaltijd die gemaakt is met ingrediënten die een kip ook eet. Denk hierbij aan insecten. Blijft er iets over op het bord? Dan kan dat rechtstreeks naar de restaurantkippen.

Bewust worden van vleesconsumptie

Voor het slachten van dieren buiten een slachthuis gelden strenge regels van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ondanks dat het er in slachthuizen ook soms discutabel aan toe gaat. Bij Alblas ‘onthoofden’ de gasten de kip niet zelf, maar zijn ze wel betrokken bij het slachtproces. Daarbij wordt het dier rustig gehouden en verdoofd. Het meest spannende moment is volgens Alblas als de kop van de kip eraf is. ,,Een kip zonder kop kan nog even doorspartelen, soms tot wel een minuut.” Daarna kunnen de gasten aan tafel. Iedere dag eten de restaurantgasten de kip die een dag eerder door een ander geslacht is.

Lang niet iedereen durft zo’n proces te aanschouwen. ,,Ik doe dit ook niet om er veel geld aan te verdienen. Het gaat om dat gesprek. En met veel mensen die zeggen het niet te willen, raak ik wel in gesprek over de de eigen vleesconsumptie.” Zo hoopt de kok dat mensen er bijvoorbeeld voor kiezen om biologisch vlees te gaan eten.

Overigens is het restaurant kort geopend. Van 5 mei tot 30 juni kunnen gasten deze ervaring beleven.