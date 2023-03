Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde of eerder vriendschap? ‘Je bent mijn nieuwe bestie’

Lang Leve de Liefde sloeg gisteravond flink de plank mis met de match van Chantelle en Anton. We weten niet of het de spanning is of gewoon weinig interesse, maar bij het inschenken van het eerste drankje valt het al meteen stil. Chantelle zet Anton al snel in de friendzone wanneer zij zegt dat Anton ‘haar bestie’ is. Dat belooft niet veel romantiek voor de twee.

Chantelle is een 44-jarige moeder van drie kinderen. Ze mist een stoere man die haar in de ochtend koffie brengt. En de veertigjarige keukenprins Anton wil graag zijn kunsten in de keuken delen met een vrouw. Hij palmt haar in met allemaal lieve complimentjes: „Je bent echt een verschijning, ik had je eerder 35 geschat.” Maar daar werd Chantelle op haar beurt niet heel warm van, want al snel kreeg Anton een onverwacht antwoord. „Je bent mijn nieuwe bestie.” Dat is wat je dus juist níet wil horen op je eerste date bij Lang Leve de Liefde. Het is dus ook geen verassing dat de twee hun date niet gaan verlengen.



Chantelle speelt hard to catch. #lldl — Bosschenaartje (@bosschenaortje) March 9, 2023

Perfecte match bij Lang Leve de Liefde

En dan hebben we nog een stel: Roy en Svenja. Zij wisten niet wat het woord ‘zielsverwant’ betekende, maar dat is ze nu helder. Sterker nog, het lijkt alsof ze elkaar helemaal hebben gevonden. De romantiek spatte ervan af bij de twee. Roy sluit het laatste moment af van Lang Leve de Liefde af met een liefdesbrief voor Svenja. In een korte tijd zijn de twee naar elkaar toe gegroeid en ze gaan hun avontuur voortzetten buiten het programma.



Maikel van 25 wordt gematched aan Ilona van 37 met 5 kinderen. 🙄

Goed bezig bij #lldl — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) March 9, 2023

‘Ik wil een bad boy’

Vanavond staat er weer een nieuwe aflevering van Lang Leve de Liefde op het programma. Daarin is de 37-jarige Ilona op zoek naar een echte bad boy, maar wel een lieve bad boy. Leeftijd maakt voor haar niks uit, als ze maar om kunnen gaan met haar grote gezin, van vijf kinderen. De 25-jarige Maikel staat te springen om zijn nieuwe date te ontmoeten. Eén ding hebben ze al gemeen: ze werken beiden in een magazijn. Maar zal het leeftijdsverschil uiteindelijk toch een probleem worden tussen de twee?