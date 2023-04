Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechtste Chauffeur van Nederland-opdracht gaat goed mis en tweetal krijgt ongeluk

Soms vraag je je als kijker af hoe de deelnemers van De Slechtste Chauffeur van Nederland ooit hun rijbewijs haalden. Maar gisteravond ging het écht ‘goed’ mis toen Andy en bijrijdster Jennifer een slipcursus deden en uit de bocht vlogen.

Aan het begin van de aflevering van het tv-programma worden de kandidaten blootgesteld aan slipgevaar tijdens het autorijden. Andy en Jennifer moeten een klein stukje rijden waar water op de weg ligt. Met een snelheid van 40 kilometer, koppeling in, niet remmen en rustig een bocht maken. Tenminste dat was de opdracht.

Jennifer en Andy krijgen ongeluk

Jennifer is nu niet bepaald de meest relaxte bijrijdster en staat inmiddels bekend om haar gegil en ietwat hysterische aanwijzingen. Eigenlijk begint dat al zodra de auto gestart is en dat lijkt niet bevorderlijk op de rijprestaties van Andy.

De chauffeur trapt namelijk behoorlijk het gas in, vliegt uit de bocht en rijdt vol op een geparkeerde auto aan de zijkant in. Jennifer schreeuwt gelijktijdig en raakt in paniek. Na de aanrijding stapt het duo geschrokken uit en zijn ze beiden behoorlijk aangedaan. Presentator John Williams en de crew rennen op het tweetal af, dat geschrokken op de grond ligt. Er moet een ambulance aan te pas komen om de kandidaten na te kijken. Gelukkig blijken er geen ernstige verwondingen te zijn. Andy en Jennifer zijn vooral beurs. „Een serieuze klapper”, noemde rij-expert Tom Coronel het incident.

Paniek bij opdracht Slechtste Chauffeur van Nederland

Later vertelt Williams aan de andere deelnemers, die niks hebben meegekregen van de panieksituatie, dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Die blijken ook erg geschrokken. Daarna is te zien dat Andy z’n hand in het verband zit. De bestuurder zegt dat hij door het opspattende water niet goed meer kon zien en het tweetal in de auto in paniek raakte.

Andy en Jennifer stappen later wel weer de wagen in voor de andere opdrachten. Waar overigens ook de nodige hysterie aan te pas komt…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je zou maar zo’n hysterica naast je hebben…. Dan ga je wel brokken maken ja. #deslechtstechauffeur pic.twitter.com/eaStUhCz9K — 🌩️ Robin 🌩️ ·🎗️· (@Donderwolkje) April 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oeioei, dat gaat een keer zo ontzettend fout bij de #DeSlechtsteChauffeur Hoe is het toch mogelijk dat ze ook echt een rijbewijs hebben! #DSCVN — Gonny (@gon78ny) April 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat gebeurt hier joh. Dat gegil en geschreeuw in de auto ook. #deslechtstechauffeur — Iris van der Weide (@IrisWeide) April 19, 2023

Je kijkt de Slechtste chauffeur van Nederland terug via RTL