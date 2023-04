Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljoenenjacht-finalist start de laatste aflevering met een domper: ‘Dit was niet de afspraak, hè?’

Het zesde seizoen van Miljoenenjacht is gisteravond afgesloten. Het begon helaas voor de laatste finalist Tony echter niet zoals hij gehoopt had. Presentatrice Linda de Mol slaat achterover wanneer hij het eerste gouden koffertje opent. „Wat doe je nou?!”, roept ze uit. Finalist Tony heeft lef en gaat toch door tot het bittere eind en sluit het seizoen met een mooi bedrag af, voor hem én voor de thuiswinnaars. Het bedrag komt voor het jonge koppel met twee jonge kinderen maar al te goed uit.

Bij de finale van Miljoenenjacht is het de bedoeling om de hoogste bedragen aan het einde van het spel over te houden. Het gaat negen van de tien keer goed, maar voor Tony helaas niet. Hij kiest als eerste koffer nummer twintig. En dan schrikt de volledige zaal. Het hoogste bedrag van vijf miljoen euro is gelijk weggespeeld. Het is een harde klap die De Mol „even moet verwerken.” Tony maakt het minder pijnlijk met wat humor: „Dit was niet de afspraak, hè?”

Het houdt echter niet op bij dit ene hoge bedrag. Tony speelt een de ene na de andere eruit. Het is dus niet zijn geluksdag, maar hij boft met het eindbedrag. De bank van Miljoenenjacht had voor de laatste aflevering van het seizoen wat euro’s gespaard. In zijn eigen koffer zat maar 20 cent en hij ging met 111.000 euro naar huis. Twitteraars hebben respect voor het doorzettingsvermogen van Tony: „Tony is resoluut.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moet kleur bekennen. 😬 Ik vond die finalist zo’n arrogante bal, maar zo lang door gaan en kans op niks en toch doorgaan, respect. Tenminste als het niet vooropgezet is #miljoenenjacht — Hilona Wierenga (@hilonawierenga) April 2, 2023

Thuiswinnaars van Miljoenenjacht lieten Winston wachten

Naast Tony werd ook een jong koppel verrast met het mooie bedrag. De laatste thuiswinnaars waren al klaar om naar bed te gaan, maar werden gestoord door Winston. Ze lieten hem eventjes in de kou wachten en verwelkomden hem vervolgens. Het gezin, dat bestaat uit de ouders en een kindje van twee, is tien weken geleden uitgebreid met een meisje. Ze lagen net in bed toen Winston voor de deur stond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kinderen zijn waarschijnlijk ook gelijk wakker door het confettikanon #miljoenenjacht — Sharon (@Sdt1991) April 2, 2023

Ze kunnen het geld maar al te goed gebruiken, want ze hebben plannen om een huis te bouwen. „We zijn nu bezig met de tekeningen en architecten. Dit bedrag komt zeker van pas”, zeggen de thuiswinnaars van Miljoenenjacht vrolijk. Maar het confettikanon was misschien niet helemaal een goed idee. De ouders hebben na de uitzending van Miljoenenjacht de jonge kinderen even weer in slaap moeten wiegen. Kijkers gunnen het koppel het mooie bedrag. „Wat een leuk stel! Het is ze gegund”, wordt er getwitterd. Het seizoen is na een vervelende start toch nog goed geëindigd en de winnaars zijn erg blij met het gewonnen bedrag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#miljoenenjacht Dit geldbedrag komt goed terecht 🥰🥰 — Wybren 🌈 (@DerWybren) April 2, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Miljoenenjacht.