Linda de Mol gelooft haar ogen niet in Miljoenenjacht: Lia valt twee keer in de prijzen

Linda de Mol presenteerde gisteravond weer een nieuwe aflevering van Miljoenenjacht. En er gebeurde iets wat De Mol nog nooit eerder had meegemaakt tijdens de opnames. Lia uit Woerden wist namelijk twee vragen in de voorronde juist en het snelst te beantwoorden. De vraag is: gaat ze voor de twee koffers of neemt ze plaats achter de desk?

Op basis van vijf vragen worden er mensen geselecteerd voor de voorronde. Zij maken kans om in het finalespel van Miljoenenjacht voor een groot geldbedrag te spelen. Hiervoor moeten de honderd kandidaten in de zaal de vragen het best en het snelst beantwoorden. De eerste vraag die De Mol stelde, werd gelijk goed beantwoord door Lia. Ze koos ervoor, na kort overleg met haar dochter, om naast vier anderen een plek achter de desk te nemen en liet hiervoor een elektrische BMW gaan.

De Mol in Miljoenenjacht: ‘Ik geloof mijn ogen niet’

Toen De Mol bij de laatste vraag kwam, stond ze perplex. „Ik geloof mijn ogen niet.” Lia heeft ook de laatste vraag goed én het snelst beantwoord, waardoor ze nog een koffer mag openen. „Lia, dit wordt jouw avond”, voegt De Mol er aan toe. Tot het geluk van iedereen uit het vak van Woerden, opent Lia de koffer van vijfhonderd euro. Haar stadsgenoten die bij haar in het vak zitten in het programma Miljoenenjacht gaan dus niet met lege handen naar huis.

Dit betekent ook dat er nog een plekje vrij is aan de desk. De vijfde plaats wordt uiteindelijk vergeven aan Edy uit Nijkerk. De Mol gaat door naar de volgende ronde van Miljoenenjacht, waar vijf kandidaten tegen elkaar strijden om de finaleplek te bemachtigen. Lia’s avond is echter tóch niet perfect, want ze valt al in de tweede ronde van Miljoenenjacht af. Maar dat mag de pret niet drukken. Ze is nu zeker populair geworden in Woerden, doordat ze een aantal inwoners vijfhonderd euro rijker heeft gemaakt.

Kijk hier de hele aflevering terug van Miljoenenjacht.