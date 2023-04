Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe is het om te rijden onder invloed van drugs? ‘Ik voel me totaal niet veilig’

Wil jij, zonder dat je een gevaar bent voor jezelf of anderen, eens testen hoe het is om onder invloed van drugs te rijden? Het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen met twee nieuwe educatieve maatregelen voor drugsgebruik in het verkeer. Afgelopen weekend stonden ze onder meer in Eindhoven, waar voorbijgangers konden testen hoe het is om te rijden onder invloed van cannabis, xtc, paddo’s en alcohol. Ze willen op deze manier mensen waarschuwen over de gevaren van het rijden onder invloed. Metro‘s Emma ging langs en testte het uit.

Het aantal aanhoudingen van bestuurders onder invloed van alcohol en drugs blijft stijgen. Tevens blijft het aantal verkeersongelukken waar gevaarlijk rijgedrag in het spel is, hoog. Bij een derde van de dodelijke ongevallen is er sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Naast alcohol is cannabis de meest gebruikte drug achter het stuur. „Veel mensen weten niet dat het rijden onder invloed van cannabis strafbaar is”, zegt Nanda Troost, woordvoerder van het CBR. „Het gebruik ervan wordt gedoogd, maar net zoals alcohol is het strafbaar achter het stuur.”

Ik neem plaats in een kleine verwoeste auto. De ramen zijn gebroken en er zitten deuken in alle hoeken van de auto. Ik krijg vervolgens een VR-bril op en word meegenomen in een verhaal. Mijn personage is klaar om naar een feestje te gaan en ik rij erheen. Bij binnenkomst krijg ik de keuze tussen alcohol, cannabis, xtc en paddo’s. Ik kies voor cannabis, omdat het een veelgebruikte drug is in Nederland. Vervolgens stap ik weer in de auto en ‘rij’ ik naar huis, maar dan onder invloed. „Bij cannabis is je reactievermogen heel erg traag. Gebruikers van cannabis hebben ons verteld dat je een groene waas ziet”, zegt de begeleider van de simulator.

Aanrijding door drugs

Ik druk het gaspedaal steeds verder in, omdat het lijkt alsof mijn auto maar niet vooruit ging. Maar dit kwam dus doordat mijn reactievermogen heel traag was, vanwege de drugs. Plots zag ik twee fietsers voor me en ik drukte heel hard op de rem, maar dat mocht niet baten. Naast de fatale aanrijding van twee fietsers ging het rijden me best goed af. Cannabis is dus zeker gevaarlijk in het verkeer. Een mevrouw na mij had een zelfde ervaring. „Ik vond het heel erg eng. Ik voelde me totaal niet veilig.”

Bij het gebruik van de drug xtc in het verkeer heb je niet in de gaten hoe hard je eigenlijk rijdt. De kleuren rood en groen zul je erg fel ervaren. Stoplichten zijn dan dus niet even handig, maar wel noodzakelijk. Een andere nieuwsgierige simulator-tester koos voor paddo’s. Via een scherm kon ik meekijken met de bestuurder. Het beeld was hier erg donker en zo nu en dan zag je iets raars voorbij komen. Wanneer het stuur naar rechts draaide, ging de auto naar links. Hierdoor crashte de man al snel.

Plots liep er een dinosaurus op het pad en als je opzij keek, zag je een kerstman bij je in de auto zitten. „Ik vond het heel apart, maar wel leuk”, zegt hij wanneer hij uit de auto stapt. „Het leek alleen niet realistisch. Je kunt het vergelijken met een computerspelletje. Ik weet niet zeker of het echt een grote impact gaat hebben op de uitkomst van de cursus. Bij een drugsverslaafde is er wel wat meer hulp nodig.”

🚗 De educatieve maatregel De cursus drugs en verkeer is ervoor om verkeersovertreders bewust te maken van gevaarlijk rijgedrag, zodat ze in de toekomst betere keuzes maken.

Educatieve maatregel van het CBR

Als je vanaf 1 april over de schreef gaat en in het verkeer wordt gepakt, is er een grote kans dat je de cursus ‘drugs en verkeer’ moet volgen. Het duurt drie dagdelen en naast de boete betaal je ook 1099 euro voor de cursus. De cursus is gemaakt om verkeersovertreders die bij hun aanhouding onder invloed van drugs waren, bewust te maken van hun gevaarlijke gedrag. „De cursus komt bovenop de boete en het eventueel ontzeggen van het rijbewijs”, zegt Troost. „Het is niet alleen gevaarlijk om in een auto te rijden onder invloed, maar ook op een scooter of op de fiets. Veel jongeren zijn slim genoeg om niet in de auto te stappen, maar ze kiezen er vervolgens wel voor om op bijvoorbeeld een deelscooter te rijden.”

Volgens Troost zie je deze cursisten ook niet zo gauw terug. „Ze zijn geschrokken en ze weten dat wat ze gedaan hebben fout was.” De drugsonderzoeken zijn het afgelopen jaar met dertig procent gestegen in vergelijking met 2021. Bovendien heeft de politie 38 procent meer boetes uitgedeeld aan bestuurders onder invloed van alcohol en drugs. Jaarlijks sterven en tachtig mensen in het verkeer die onder invloed van drugs rijden.

Rijden onder invloed van drugs

De simulator is al eerder in het leven geroepen bij de educatieve maatregel alcohol. „Het resultaat was daar erg goed. We weten dat ze er van schrikken en dat laat een indruk achter. Daarom gebruiken we de simulator nu ook om voorlichting te geven over de nieuwe cursussen. Mensen kunnen zo ‘droog’ ervaren hoe het is”, zegt Troost. Een aantal rijinstructeurs lieten weten dat ze het belangrijk vinden dat hun leerlingen deze informatie meekrijgen. Het is een leuke, educatieve en indrukwekkende manier om te zien hoe gevaarlijk rijden onder invloed kan zijn. De simulator trekt door heel het land heen en zal op deze manier mensen kennis laten maken met de gevaren van rijden onder invloed van drugs en alcohol.