Kees van der Spek maakte nieuwe Oplichters Aangepakt met zoon Joep: ‘Herkent boeven sneller’

Kees van der Spek is morgen terug met een nieuw seizoen Oplichters Aangepakt. Waarin hij bedriegers, fraudeurs en criminelen ontmaskert. Maar dit keer heeft hij een bijzondere rechterhand in het programma, namelijk zijn zoon Joep.

Gisteravond schoven vader en zoon aan bij Humberto op Zondag om te vertellen over hun samenwerking. Want naast hun krullen, hebben de twee Van der Spekken klaarblijkelijk meer met elkaar gemeen. Namelijk hun fascinatie voor het opsporen van boeven.

Kees en Joep van der Spek over Oplichters aangepakt

Humberto Tan vraagt zich toch af waarom vader Kees zijn zoon meeneemt naar dit soort gevaarlijke situaties. Maar Joep deinst niet zo snel terug voor een beetje spanning. Hij blijkt namelijk, voor zijn televisiecarrière, lange tijd politieagent te zijn geweest. Zo werkte hij onder meer als rechercheur bij de afdeling voor mensenhandel.

Volgens vader Kees herkent zijn zoon veel sneller de boeven dan hijzelf. En het duo kan naar eigen zeggen goed samenwerken. Van der Spek senior richt zich voornamelijk op het televisie- en montagewerk. Van der Spek junior zoekt de zaken uit.

Vader en zoon samen boeven vangen

Vader en zoon vertellen over hun avonturen in het buitenland en blijken gepassioneerd over hun zaken, waar ook de eerste beelden van worden laten zien. Zoals een erfenis-scam in Senegal, waarbij een confrontatie uitloopt tot een verhit en spannend moment. „Je hebt geen idee waar je bent, je bent ergens in een woning in Dakar, vier hoog, appartementencomplex, en je moet hopen dat het goed gaat. We zijn met zijn drieën: cameraman, Kees en ik”, aldus zoon Joep.

Daarna vertellen ze over oplichtster Mieke in Suriname die haar vriend er volledig inluist. Ze troggelde op sluwe wijze geld van hem af en gaf zijn familie de schuld daarvan. Eenmaal in Suriname komen de Van der Spekjes erachter dat Mieke een moord blijkt te hebben gepleegd. Wat volgens vader en zoon ook tot een spannende uitzending leidt.

Je kijkt Humberto op Zondag terug via RTL.